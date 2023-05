ARD streicht „Maischberger“ aus dem Programm – so geht es mit dem Polit-Talk weiter

Der Sommer kommt in großen Schritten näher – und somit steuern wir auch auf einige Programmänderungen bei ARD, ZDF und Co zu.

Eine dieser Änderungen betrifft den beliebten Polit-Talk „Maischberger“. Was die ARD für die Sendung und die Sendepause geplant hat, das liest du hier.

ARD: „Maischberger“ verschwindet aus Programm

Für viele gehört es dienstags und mittwochs einfach zu, in das Talk-Format von Sandra Maischberger einzuschalten. Die Moderatorin blickt stets auf aktuell wichtige Themen und begrüßt dazu immer wieder Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die etwas dazu zu sagen haben.

Doch Fans können sich nur noch wenige Wochen auf das Abendprogramm mit Maischberger freuen. Denn dann geht es für den Polit-Talk in die Sommerpause. Am 12. Juli verabschiedet sich die Sendung erst einmal vom Bildschirm. Aber keine Sorge – die ARD hat für Ersatzprogramm gesorgt!

Diese Talkshows pausieren noch

Das Erste will unter anderem an vier späten Dienstagabenden internationale Filme zeigen, wie „DWDL“ berichtet. Geplant sind ab 18. Juli folgende Filme: „Der Rausch“, „Helden der Wahrscheinlichkeit“, „Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom“ und „Der Mauretanier“. Bis in den September hinein müssen Polit-Talk-Fans übrigens auf „Maischberger“ verzichten. Denn die Moderatorin kehrt erst am 12. September wieder zurück auf die Bildschirme, heißt es von der Programmdirektion des Ersten.

Und „Maischberger“ ist nicht das einzige Format, das eine Pause einlegt. Bei der ARD und beim ZDF verabschieden sich so einige Formate temporär. So unter anderem „Hart aber fair“. Die Sommerpause dauert hier vom 19. Juni bis zum 14. August. Die letzte Ausgabe von „Maybrit Illner“ indes läuft am 20. Juli. Danach geht’s bis zum 31. August in die Pause. Auch „Markus Lanz“ geht am 20. Juli letztmalig auf Sendung, bevor er sich in eine Sommerpause bis zum 22. August verabschiedet. (abr mit dpa)