ARD-Star Barbara Schöneberger platzt der Kragen – „Die sind nicht ganz dicht“

Huch, was bringt ARD-Star Barbara Schöneberger denn hier so auf? Egal ob beim ESC, bei RTL im Duell mit Günther Jauch oder Thomas Gottschalk oder als Moderatorin bei der ARD – der blonde TV-Star ist eigentlich immer gut gelaunt. In einem Podcast gab Barbara Schöneberger aber plötzlich ungewohnte Töne von sich – ein Thema bringt die 46-Jährige offenbar so richtig auf die Palme.

ARD-Star Barbara Schöneberger rechnet mit IHNEN ab

Sie waren gemeinsam bei „LOL – Last one laughing“ und sind beide seit einigen Jahren im TV-Geschäft unterwegs: Barbara Schöneberger und Kurt Krömer. Ist es dieser Vertrautheit zu verdanken, dass die ARD-Moderatorin im Gespräch mit dem Comedian kein Blatt vor den Mund nahm?

Im Podcast des 48-Jährigen, „Feelings“, kommen die beiden auf den Schutz der eigenen Privatsphäre zu sprechen. Weder Barbara noch Kurt teilen mit der Öffentlichkeit Dinge, die ihren Nachwuchs betreffen – im Gegensatz zu vielen Influencern auf Instagram, die ihre Kinder sogar für Werbung benutzen.

„Die Leute, die das anders machen als wir, die sind nicht ganz dicht“, findet die sonst so fröhliche Barbara harte Worte. „Ganz ehrlich, ich habe dafür 0,0 Verständnis und ich bin da bei jedem extrem biestig, wenn ich irgendwie merke, dass die Leute irgendwie ihr Kind…“ Es starte mit dem Zeigen eines „Cashmere-Söckchens“, irgendwann habe der Nachwuchs nur noch ein „Smiley im Gesicht“ oder wird „in Sepia eingefärbt“.

Barbara Schöneberger: „Kannst du bitte mit deiner ARD-Gage zurecht kommen?“

Zwar ist Barbara Schöneberger selbst auch auf Instagram aktiv (und das sogar mit fast 800.000 Followern sehr erfolgreich), doch für sie ist Instagram „ein zutiefst unseriöser Kanal“. Sie mache darüber auch keine Werbung für Produkte, sondern eher für eine neue Sendung.

Auch Promi-Kollegen kriegen ihr Fett in dem Zuge weg. Barbara fordert mit harten Worten: „Kannst du bitte mit deiner ARD-Gage so gut zurecht kommen, dass du nicht Auto, Schuh und Waschanlage in einem Post unterbringen musst, weil du da irgendwie gesponsert wirst? Das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ich find‘ das so billig.“

„Bei uns in der Agentur sind ein paar Influencer und dann erzählen die Mädels immer, wie es läuft. Die machen ja nichts mehr, keine Autofahrt, die ziehen keinen Bikini mehr an, den sie sich selbst gekauft haben. Jede Ferien, da wird dann vorher im Hotel angerufen und gefragt, ob sie es bezahlt bekommen“, redet sich Barbara Schöneberger in Rage. Sie denke sich bei bestimmten Fotos und Influencerinnen immer wieder: „Zahlt eure Öl-Massage gefälligst selbst. Ihr seid alle Millionäre!“ So manch‘ einer wird der ARD-Moderatorin wohl Recht geben…