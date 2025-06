FC Bayern München verkündet bitteren Abgang! Nächster Offensiv-Star weg

Es wird immer dünner in der Offensive des FC Bayern München. Bereits vor einigen Tagen musste der FC Bayern München Leroy Sane ziehen lassen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers lief diesen Sommer aus und so konnte Galatasaray Istanbul den 29-jährigen Flügelspieler ablösefrei verpflichten.

Ein herber Rückschlag für den Rekordmeister, der jetzt direkt den nächsten Abgang verkraften muss. Dieses Mal kassiert der FC Bayern München allerdings eine ordentliche Transfersumme.

FC Bayern München kassiert Ablöse für Tel

Wieder betrifft es einen offensiven Flügelspieler. Mathys Tel verlässt die Bayern endgültig Richtung London. Bereits in dieser Saison-Rückrunde spielte Tel auf Leihbasis für die Tottenham Hotspur – konnte dort zuletzt den Triumph in der UEFA Europa League feiern. Immerhin kassiert der FCB diesmal eine saftige Transfersumme.

So klingen die laut „Bild“ und „Sky“ veranschlagten 35 Millionen plus 5 Millionen Euro Boni zunächst. Doch die im Vertrag festgehaltene Kaufoption kann Tottenham damit weit unterbieten. Bei dieser wären insgesamt 60 Millionen Euro an Zahlungen für den kreativen Offensivspieler fällig gewesen. Und was bedeutet der weitere Abgang für die Bayern?

Eberl muss offensiv einkaufen

Arbeit – vor allem für die Führungsriege. Max Eberl muss dringend neue Offensivspieler verpflichten. Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Michael Olise kommt zwar immer noch mächtig individuelle Qualität über die Flügel des Rekordmeisters, aber in einer langen Saison und unter Einberechnung möglicher Verletzungen dürfte das nicht reichen.

Nun steht für den FC Bayern München zunächst die Klub-WM an. Hier könnten die Münchener das Festgeldkonto nochmal kräftig aufbessern. Diese Leistungsprämien zusätzlich zu Tels Ablösesumme sollten im Anschluss an das Turnier den finanziellen Spielraum für eine notwendige Verstärkung im Sturm bieten.