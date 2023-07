Das drohende Unwetter in NRW bereitet vielen Menschen am Sonntag (9. Juli) Kopfzerbrechen. Nachdem an diesem Wochenende die bisherigen Hitze-Rekorde des Jahres gebrochen wurden, drohen ab Sonntagnachmittag heftige Unwetter in NRW.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im späteren Tagesverlauf mit schweren Gewittern, die sich von Westen über NRW entladen. Zeitgleich startet „Bochum Total“ in den letzten von vier Festival-Tagen. Am Nachmittag hat der Veranstalter reagieren müssen.

+++ Bochum Total: Promi mischt sich unters Volk – hast du IHN gesehen? +++

Unwetter in NRW: „Bochum Total“-Veranstalter warnt

Bis zu 40 Liter Starkregen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, fünf Zentimeter dicke Hagelkörner und orkanartigen Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern – das Szenario, das DWD-Meteorologen für die Nachmittags- und Abendstunden in NRW vorhersagen, hat es in sich. Dabei stellen die Wetter-Experten klar, dass die Unwetter nicht flächendeckend sondern lokal nur sehr eng begrenzt wüten werden.

Dennoch musste sich Marcus Gloria mit dem Worst-Case-Szenario auseinandersetzen. Der Veranstalter von „Bochum Total“ betonte am Sonntagmorgen im Gespräch mit DER WESTEN, eng mit den Behörden und dem DWD im Austausch zu sein. Am frühen Nachmittag ließ die Wettervorhersage dem Veranstalter schließlich keine Wahl. Denn zwischen 16 und 17 Uhr soll eine mächtige Gewitterfront durch Bochum ziehen. „Solange es stürmt und vielleicht sogar blitzt, können wir die Bühnen nicht starten“, teilte der Veranstalter mit und appellierte an die Vernunft aller Besucher: „Wartet ab, wie sich alles entwickelt und passt auf Euch und Eure Freunde auf.“

„Stellt euch unter, wo es sicher ist“

Man hoffe zwar, dass es nicht so schlimm werde. Niemand solle sich sinnlos in Gefahr bringen. „Meidet Bäume, Zelte und Sonnenschirme und andere Dinge, die herumfliegen könnten und stellt Euch irgendwo unter, wo es sicher ist!“

Schon im Vorfeld machte Marcus Gloria klar, dass man Vorkehrungen treffen werde, sollte ein Unwetter das Festivalgelände im Bermuda-Dreieck heimsuchen. So werde alles, was durch Böen erfasst und potentiell durch die Gegend fliegen könnte, besonders gesichert. Dazu gehören etwa Bauzäune und auch die Planen im Bühnenbereich, die gelöst werden können.

Marcus Gloria ist Gründer von Bochum Total. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Unwetter-Gefahr bei „Bochum Total“: Notfall-Plan steht

„Gegen Regen können wir nicht so viel machen“, betont Marcus Gloria. Der Veranstalter verweist jedoch auf die zahlreichen Unterstellmöglichkeiten. So werde beispielsweise extra das Parkhaus im Bermuda-Dreieck geöffnet. Die Verantwortlichen würden in Echtzeit schauen, wie sich die Lage entwickelt und gegebenenfalls Sicherheitshinweise geben. So steht etwa im Raum, das Programm für einen kurzen Zeitraum zu unterbrechen, damit niemand bei einem möglichen Unwetter zu Schaden kommt.

Mehr Themen:

Marcus Gloria und sein Team hoffen, dass das Unwetter am Sonntag an Bochum nicht zu hart trifft und das Festival genauso entspannt zu Ende gehen kann, wie es bisher gelaufen ist. Sowohl der Veranstalter als auch die Polizei sprechen bisher von einem überaus friedlichen Festival, bei dem bis Samstag schon über eine halbe Million Zuschauer gezählt wurden. „Ich habe ein total nettes Volk gesehen. Es gab bisher keine nennenswerten Nebeneffekte“, freut sich der Veranstalter.