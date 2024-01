Vierschanzentournee im Live-Ticker: Nächstes Podium – Wellinger verteidigt Gesamtführung!

Das zweite Springen der 72. Vierschanzentournee steht an. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf sind die Skispringer weiter nach Garmisch-Partenkirchen gereist. Dort findet an Silvester und Neujahr das nächste Springen statt.

Nach dem überragenden Auftaktsieg von Andreas Wellinger bei der Vierschanzentournee sind die deutschen Hoffnungen auf den ersten Tourneesieg nach über 20 Jahren riesig. In Garmisch-Partenkirchen muss Wellinger nun nachlegen.

Vierschanzentournee im Live-Ticker: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Kann Andreas Wellinger an seinen Erfolg von Oberstdorf anknüpfen und seine Siegchancen erhöhen? Schlagen Ryoyu Kobayashi und Stefan Kraft zurück? Und wie schlagen sich die anderen Deutschen um Karl Geiger?

Alle Informationen rund um das zweite Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Ergebnis des Neujahrsspringen:

Lanisek (SLO) Kobayashi (JPN) Wellinger (GER) Fettner (AUT) Hoerl (AUT) Kraft (AUT) Lindvik (NOR) Hayboeck (AUT) Prevc (SLO) Paschke (GER)

13. Leyhe

14. Raimund

16. Geiger

17. Schmid

24. Hamann

30. Hoffmann

16.52 Uhr: Damit verabschieden wir uns für heute. Deutschland darf weiterhin auf den ersten Tourneesieg seit 2022 hoffen. Einen schönen Neujahrsabend und bis dahin!

16.37 Uhr: Auch Bundestrainer Stefan Horngacher ist höchstzufrieden mit seinem Schützling. „Ein enorm starker Tag von ihm, das ist wirklich gut“, so Horngacher. „Wir müssen jetzt weiter unsere Hausaufgaben und klar bleiben. Dann haben wir schon ne Chance zu gewinnen“, so der Bundestrainer.

16.30 Uhr: Es bleibt also weiter ganz ganz spannend in dieser Tournee-Wertung! Morgen geht es für die Springer schon weiter. Dann steht die Qualifikation in Innsbruck an. Auf dem Bergisel geht es für Wellinger dann am 03. Januar darum, die Führung weiter zu verteidigen.

16.27 Uhr: 1.8 Punkte Vorsprung hat Wellinger zur Halbzeit der Tournee auf Kobayashi noch. Stefan Kraft ist eindeutig der Verlierer des Tages. Der Österreicher büßt über 15 Punkte auf die beiden Konkurrenten ein. Für den DSV war es ein weiterer starker Tag.

16.12 Uhr: 135,5 Meter für Kobayashi – das reicht nicht ganz. Lanisek gewinnt vor Kobayashi und Wellinger wird Dritter! Damit verteidigt der Deutsche die Gesamtführung. Ein weiterer starker Auftritt des Deutschen.

16.06 Uhr: Wellinger auf dem Podium! Hoerl kommt nur auf 128,5 Meter und fällt auf Platz vier zurück. Nun kommt Kobayashi.

16.05 Uhr: Lanisek hat das Podium sicher! 137,0 Meter reichen für die Führung. Zwei kommen noch. Gelingt Wellinger der Sprung aufs Podest?

16.03 Uhr: Auch Wellinger liefert! 137,5 Meter für den Deutschen – super nervenstarker Auftritt von ihm. Führung für Wellinger! Damit macht er auch einige Punkte auf Kraft gut.

16.00 Uhr: Stefan Kraft mit einem Ausrufezeichen! 132,0 Meter bei ganz schwierigen Bedingungen. Der Österreicher führt und darf auf eine gute Platzierung hoffen.

15.58 Uhr: Leyhe nur mit 125,0 Metern. Damit wird der Deutsche einige Plätz einbüßen müssen – Platz sieben für ihn.

15.51 Uhr: Paschke bestätigt seinen guten Sprung aus dem ersten Durchgang – erneut 135.5 Meter. Damit liegt er mit 1,6 Punkten Rückstand auf den Führenden Hayböck auf Platz drei. Zehn Springer kommen noch.

15.48 Uhr: Geiger hat weiter Probleme auf dieser Olympia-Schanze – nur 130,0 Meter für den Deutschen. Ein enttäuschender Tag für den Oberstdorfer.

15.42 Uhr: Schmid kommt auf 131,5 Meter. Damit kann er nicht ganz vorne heranfliegen – dennoch Platz zwei für ihn.

15.40 Uhr: Ein riesen Sprung von Raimund. Er fliegt auf 139,0 Meter und übernimmt damit die Führung. Zwei starke Durchgänge des Deutschen.

15.37 Uhr: Nach einer langen Unterbrechung kommt Hamann auf 127,5 Meter – damit rangiert er derzeit auf Platz fünf.

15.25 Uhr: Jetzt kommt schon der erste Deutsche. Hoffmann geht auf 125,5 Meter und ist klar von der Spitze entfernt. Es ist derzeit nicht leicht mit dem drehenden Wind.

15.18 Uhr: Reini in den zweiten Durchgang! Der Wind ist derzeit recht wechselhaft – es wird ein spannender Krimi hier in Garmisch

15.02 Uhr: Für die DSV-Alder ein bärenstarker erster Durchgang. Nur Roth scheidet aus, alle anderen sind im zweiten Durchgang dabei. Wellinger ist 4, Leyhe 7., Paschke 11.,geiger 13., Schmid 18., Raimund 19., Hamann 20. und Hoffmann 24. So kann es weitergehen!

14.57 Uhr: Der erste Durchgang endet mit 136,0 Metern von Lanisek. Damit rückt er vor Wellinger. Kobayashi auf der Eins, Hoerl auf der zwei, Lanisek auf drei und Wellinger auf der vier. Kraft kommt auf Platz sechs.

14.55 Uhr: 138,0 Meter! Ein bärenstarker Sprung bei nicht ganz einfachen Verhältnissen. Damit rangiert er derzeit auf Rang drei und ist ganz vorne dabei – ganz wichtig für die Gesamtwertung!

14.54 Uhr: Luca Roth muss seine Sachen nach einem Sprung packen. Er verliert sein Duell gegen Fettner, der nach einem starken Sprung nun Dritter ist. Jetzt kommt das Duell mit Wellinger…

14:48 Uhr: Platz drei für Stefan Kraft. Der Österreicher meistert die schwierigen Verhältnisse mit 133,5 Meter. Damit bleibt er weiter vorne dabei.

14.44 Uhr: 125,0 Meter in äußerst schwierigen Verhältnissen für Hamann. Für den zweiten Durchgang reicht allerdings knapp nicht. Die 127,0 Meter reichen Prevc für Durchgang zwei. Hamann hingegen darf sich Hoffnung in der Lucky-Looser-Wertung machen – bisher ist er auf Platz zwei dort.

14.39 Uhr: Auch Schmid schafft den Sprung in Durchgang zwei. 128,0 Meter reichen, um den Gregor Dschwanden zu schlagen. Bisher sind alle Deutschen im zweiten Umlauf!

14.30 Uhr: Und auch Raimund zeigt einen guten Sprung. 134,0 Meter für den Deutschen. Jedoch: Er ist bei der Landung heftig ins Straucheln geraten, das gibt einige Abzüge. Dennoch darf er sich über den zweiten Durchgang freuen – bis dato Platz zehn für ihn.

14.29 Uhr: Was für ein Sprung von Leyhe. Zuletzt strauchelte er etwas und jetzt liefert er 138,0 Meter. Platz drei für den Deutschen. Ein starker Tag für die DSV-Adler bisher. Nun kommt Raimund.

14.21 Uhr: Nur 129,0 Meter für Geiger! Der Deutsche kommt nicht ins Fliegen, ihm fehlen nun einige Meter auf die Spitze. Dennoch ist er im zweiten Durchgang dabei – Glück für Geiger!

14.19 Uhr: Kobayashi liefert erneut. Der Zweitplatzierte aus Oberstdorf springt 137,0 Meter – ein guter Sprung für den Japaner. Damit geht er in Führung. Nun kommt Geiger…

14.17 Uhr: Hammer-Sprung von Hoerl! Der Österreicher bestätigt seinen Probe-Sprung und landet bei 140,0 Meter – Tages-Bestweite bisher! Damit geht er in Führung, Paschke nun auf der Drei. Aigner ist auf der Zwei und dürfte durch die Lucky-Looser-Wertung weiterkommen.

14.10 Uhr: Das Duell der beiden Ex-Tournee-Sieger Granerud und Stoch entscheidet der Pole für sich. Für Granerud ist es der nächste herbe Dämpfer – er muss um den zweiten Durchgang bangen.

14.05 Uhr: Und auch Felix Hoffmann qualifiziert sich für Durchgang zwei! 129,5 Meter sind es für den Youngster. Damit setzt er sich gegen den Franzosen Foubert durch. Ein starker Auftakt der deutschen Springer.

14.03 Uhr: Paschke gelingt ein starker Sprung! 135,5 Meter für den Deutschen. Damit ist der Routinier im zweiten Durchgang dabei.

14.01 Uhr: Bereits im ersten Duell kommt ein Deutscher zum Einsatz. Paschke tritt gegen Valto an.

13.50 Uhr: Schon vor Beginn des Springens ist die Stimmung in Garmisch großartig. Die Arena ist mit knapp 21.000 Zuschauern erneut ausverkauft – der Großteil der Besucher dürfte auf einen weiteren deutschen Sieg hoffen.

13.46 Uhr: Die Spannung steigt! Noch knapp 15 Minuten bis zum Neujahrsspringen. Vorher noch fix ein Blick auf den Probedurchgang: Jan Hörl gewinnt vor Ryoyu Kobayashi und Manuel Fettner. Andreas Wellinger wird als Achter bester Deutscher. Auch Constantin Schmid kommt als Zehnter in die Top Ten.

12.27 Uhr: In etwa 90 Minuten sitzen die ersten Springer schon auf dem Balken der Olympia-Schanze in Garmisch. Auch heute dürfte es ein enorm spannender Wettkampf werden, gelingt den DSV-Adlern um Top-Favorit Wellinger der nächste Coup?

11.00 Uhr: Nach einer durchwachsenen Qualifikation geht es für die Deutschen darum , die gute Ausgangslage aus Oberstdorf zu nutzen und weiter anzugreifen. Das gilt vor allem für Andreas Wellinger, der das erste Springen gewinnen und auch in der gestrigen Quali überzeugen konnte.

Montag, 01.01. 10.57 Uhr: Einen wunderschönen guten Neujahrsmorgen und frohes Neues! Traditionell beginnt das neue Jahr mit einem echten Klassiker: dem Neujahrsspringen in Garmisch. Um 14.00 Uhr beginnt das zweite Springen der 72. Vierschanzentournee.

15.13 Uhr: Das sind die Duelle der Deutschen:

Valto (FIN) – Paschke

Foubert (FRA) – Hoffmann

Vassilyev (KAS) – Wellinger

Roth – Fettner (AUT)

Deschwanden (SUI) – Schmid

Hamann – Prevc (SLO)

Sundal (NOR) – Raimund

Kouldeka (CZE) – Leyhe

Geiger – Insam (ITA)

15.02 Uhr: „Das war Müll. Das ist der Fehler. Ich muss das morgen besser machen“, sagt Wellinger im ZDF zu seinen Problemen bei der Landung.

14.59 Uhr: Damit ist Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen beendet. Alle neun Deutschen haben sich für den Wettkampf qualifiziert.

14.54 Uhr: Stefan Kraft macht als letzter Springer einen soliden Job. 132 Meter. Platz 6.

14.52 Uhr: Topfavorit Andreas Wellinger springt sensationelle 139 Meter, hat aber Probleme bei der Landung. Er landet hinter Anze Lanisek auf Rang zwei und ist damit wieder ein heißer Kandidat auf den Sieg.

14.50 Uhr: Pius Paschke macht es etwas besser, springt 127 Meter. Das bedeutet vorerst Rang 23.

14.49 Uhr: Karl Geiger hat große Probleme, springt nur 122 Meter. Platz 32.

14.48 Uhr: Ryoyu Kobayshi, der Zweitplatzierte von Oberstdorf, lässt es ruhig angehen, reiht sich vorerst nur auf Platz 15 ein.

14.46 Uhr: Stephan Lehye macht den Anfang der zehn besten in der Gesamtwertung, springt auf 127,5 Meter und ist damit sicher durch.

14.34 Uhr: Philipp Raimund springt auf solide 133 Meter und ist damit qualifiziert. Schmids Führung ist inzwischen weg. Timi Zajc hat die Spitze übernommen.

14.24 Uhr: Jetzt springt Martin Hamann. 124 Metern. Das reicht zwar für die Qualifikation, aber nicht für eine gute Platzierung.

14.11 Uhr: Constantin Schmid führt das Klassement weiter an und ist damit sicher qualifiziert. Und auch Felix Hoffmann hat seinen Startplatz im Wettkampf am Neujahrstag schon sicher.

13.50 Uhr: Die ersten drei Deutschen sind gesprungen. Constantin Schmid ist mit 132 Metern der Beste und auch Felix Hoffmann (131 Meter) darf sich Hoffnungen auf einen Startplatz im Wettkampf machen. Luca Roth springt 122 Meter und muss zittern.

13.44 Uhr: Es geht los in Garmisch. Schaffen es alle Deutsche durch die Quali? 50 Springer qualifizieren sich für den Wettkampf am Neujahrstag.

13.27 Uhr: Die Startnummern der deutschen Skispringer im Überblick:

1 Hoffmann

2 Roth

3 Schmid

38 Hamann

47 Raimund

55 Leyhe

61 Geiger

62 Paschke

63 Wellinger

13.06 Uhr: Nicht mit dabei ist ein ehemaliger deutscher Ausnahmespringer. Er wurde nicht einmal für die nationale Gruppe nominiert und verpasst damit zum alle ersten Mal die Vierschanzentournee. Hier mehr dazu!

12.30 Uhr: Heute werden insgesamt neun deutsche Skispringer in Garmisch-Partenkirchen an den Start geben. Anders als in Oberstdorf gibt es dieses Mal wieder eine nationale Gruppe. Neben Wellinger, Geiger, Paschke, Raimund und Leyhe sind dieses Mal auch Martin Hamann, Constantin Schmid, Felix Hoffmann und Luca Roth dabei.

11.49 Uhr: Inzwischen hat sich der DSV zu dem Vorfall geäußert. „Das liegt daran, dass ich nach dem Sprung zu viel gefeiert habe“, wird der Traunsteiner auf das Loch angesprochen von NRK zitiert. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel sagte in der ARD: „Er ist vorher vermessen worden und mit einem regelkonformen Anzug gesprungen. Er hat dadurch keinen Vorteil. Daher sollte man dem nicht zu viel Bedeutung zumessen.

11.45 Uhr: Im Nachgang des Auftaktspringens gab es einigen Wirbel um Andreas Wellinger. Der Anzug des Auftaktsiegers hatte schon in der Qualifikation ein Loch, eigentlich hätte er dafür disqualifiziert werden müssen (Hier mehr!).

10.12 Uhr: Für die Skispringer geht es nach dem Auftaktspringen heute in Garmisch-Partenkirchen weiter. Um 11.45 Uhr findet das erste offizielle Training statt. Um 14 Uhr ist schließlich die Qualifikation. Gleiches Spiel gibt es morgen am Neujahrstag. Um 12.30 Uhr findet der Probedurchgang statt, um 14 Uhr geht’s dann wieder um Punkte.

08.25 Uhr: Bevor wir zum zweiten Springen der Vierschanzentournee kommen, blicken wir noch einmal zurück nach Oberstdorf: Andreas Wellinger (309,3 Punkte) holte sensationell den Sieg und nährt damit die deutschen Tournee-Hoffnungen. Ryoyu Kobayashi (306,3) und Stefan Kraft (298,9) liegen nur knapp dahinter. Lovro Kos (289,7) auf Platz vier hat schon einen relativ großen Abstand.

Mit Philipp Raimund (286) und Karl Geiger (285,4) liegen noch zwei weitere deutsche Skispringer in den Top ten. Pius Paschke (280,90) ist Elfter, Stephan Lehye (260,1) nur 24.

Sonntag, 31. Dezember, 08.02 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor es ins neue Jahr geht, steht bei den Skispringern noch die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an. Heute um 14 Uhr geht’s los.