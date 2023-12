Vierschanzentournee 2023/2024 im TV und Livestream: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen siehst du hier live im Free-TV

Die Herren der Lüfte gehen wieder auf Rekordjagd. Rund um den Jahreswechsel steht für die Skispringer das Highlight der Saison an: die Vierschanzentournee. Bei vier Wettbewerben innerhalb von zehn Tagen kämpfen die Skispringer um die beliebte Trophäe. Da ist es beinahe selbstverständlich, dass die Vierschanzentournee im TV und Livestream gezeigt wird.

Die Vierschanzentournee erfreut sich bei Wintersportfans besonderer Beliebtheit. Für viele gehört es beispielsweise dazu, an Neujahr das zweite Springen in Garmisch-Partenkirchen zu verfolgen. Du bist auch ein Skisprung-Fan und willst die Adler wieder fliegen sehen? Wir sagen dir, wo die Vierschanzentournee im TV und Livestream übertragen wird.

Vierschanzentournee im TV und Livestream: Hier siehst du die Skisprung-Wettbewerbe live

Am 28. Dezember startet die Vierschanzentournee mit der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf. Einen Tag später am 29. Dezember steht dann das Auftaktspringen auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf an. Und wie man so schön sagt: „Hier kann man die Tournee zwar nicht gewinnen, aber man kann sie schon verlieren.“ Weiter geht’s mit dem Neujahrspringen auf großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen.

Nach den zwei Stationen in Deutschland geht es für die Skispringer traditionell weiter nach Österreich. Dort steht am 02./03. Januar das Springen auf der Bergiselschanze in Innsbruck an. Zum Abschluss findet wie gewohnt das Dreikönigsspringen in Bischofshofen statt. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen wird dann der Tournee-Sieger gekrönt.

Die übertragenden Sender sind in diesem Jahr wieder ARD, ZDF und Eurosport. Eurosport übertragt alle vier Springen der Vierschanzentournee. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte des Wettbewerbs. Während das Auftaktspringen und das Dreikönigsspringen in der ARD laufen, werden die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck vom ZDF übertragen. In der ARD präsentiert Moderatorin Lea Wagner gemeinsam mit Sven Hannawald die Springen, Kommentator ist Tom Bartels. Im ZDF besteht das Team aus Moderatorin Lena Kesting, Experte Severin Freund und Kommentator Stefan Bier.

Hier siehst du die Vierschanzentournee im TV und Livestream

Auftaktspringen in Oberstdorf (Schattenbergschanze)

28. Dezember 2023, 16.30 Uhr: Qualifikation – ARD und Eurosport

29. Dezember 2023, 17.15 Uhr: Wettkampf – ARD und Eurosport

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (Große Olympiaschanze)

31. Dezember 2023, 13.45 Uhr: Qualifikation – ZDF und Eurosport

01. Januar 2024, 14 Uhr: Wettkampf – ZDF und Eurosport

Innsbruck (Bergiselschanze)

02. Januar 2024, 13.30 Uhr: Qualifikation – ZDF und Eurosport

03. Januar 2024, 13.30 Uhr: Wettkampf – ZDF und Eurosport

Dreikönigsspringen in Bischofshofen (Paul-Außerleitner-Schanze)

05. Januar 2024, 16.30 Uhr: Qualifikation – ARD und Eurosport

06. Januar 2024, 16.30 Uhr: Wettkampf – ARD und Eurosport

Die Vierschanzentournee läuft aber nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch im Livestream. Sportschau.de, zdf.de und auch kostenpflichtig auf discovery+. Ebenfalls zu sehen sein, werden die Wettkämpfe der Skispringer bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Übertragung von Eurosport.

Vierschanzentournee: Endlich wieder ein deutscher Sieger?

2022/2023 hieß der Sieger der Vierschanzentournee Halvor Egner Granerud (Norwegen). Er gewann damals vor Dawid Kubacki (Polen) und Anz Lanisek (Slowenien). Bester Deutscher war Andreas Wellinger als Elfter.

Deutschland wartet nun schon seit über 20 Jahren auf einen Tourneesieg. Sven Hannawald war 2002 der letzte deutsche Skispringer, der die Tournee gewann. In diesem Jahr sind die Hoffnungen aber wieder groß. Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger belegen die Plätze zwei bis vier im Gesamtweltcup. Paschke und Geiger konnten bereits Saisonsiege einfahren.

Das sind die Favoriten der Vierschanzentournee

Der absolute Top-Favorit der diesjährigen Vierschanzentournee ist allerdings ein Österreicher. Stefan Kraft führt die Gesamtwertung mit deutlichem Vorsprung an, konnte schon drei Saisonsiege erfliegen. Zum erweiterten Favoritenkreis gehören außerdem Jan Hörl (Österreich), Ryoyu Kobayashi (Japan) und Anze Lanisek (Slowenien). Nicht zu unterschätzen sind ebenso die Norweger um Vorjahressieger Granerud.

Deutschland tritt mit folgendem Team an: Andreas Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Philipp Raimund. Eine nationale Gruppe gibt es nur in Garmisch-Partenkirchen, weshalb Martin Hamann zunächst zuschauen muss. Ebenfalls nicht mit dabei ist der frühere Weltklasse-Springer Markus Eisenbichler.