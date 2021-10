Sky-Paukenschlag! Pay-TV-Anbieter sticht DAZN aus und schnappt sich Rechte für DIESEN Wettbewerb

Nachdem Sky im Fußball immer mehr Rückschläge verkraften musste, versucht man diese in anderen Bereichen auszugleichen.

Nun verkündet Sky den nächsten Hammer. Der Sender sichert sich die Rechte an einem namhaften US-Wettbewerb und sticht gleichzeitig Konkurrent DAZN aus.

Sky schnappt sich einen neuen Wettbewerb. Foto: dpa

Sky: Diesen Wettbewerb kannst du ab sofort nicht mehr bei DAZN sehen

In Bundesliga und Champions League zog Sky gegen den Streamingdienst den Kürzeren. Der Liga-Sonntag fiel ebenso in die Hände von DAZN wie fast die kompletten Rechte der Champions-League. Aus der Königsklassen-Übertragung schied Sky komplett aus.

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go an

Auch deshalb versucht der Sender aus Unterföhring immer mehr in anderen Sportarten Fuß zu fassen. So kamen in diesem Jahr beispielsweise die Exklusivrechte in der Formel 1 dazu. Und jetzt geht es für Sky auch aufs Eis.

Seit Donnerstag ist klar, dass ab dieser Saison die National Hockey League (NHL) auf Sky in Deutschland übertragen wird. Liga und Sender haben einen Vertrag bis einschließlich 2025 abgeschlossen.

Der deutsche Nationalspieler und NHL-MVP von 2020 Leon Draisaitl wird demnächst bei Sky zu sehen sein. Foto: dpa

Insgesamt werden rund 300 Eishockeyspiele pro Saison gezeigt. Diese beinhalten ausgewählte Spiele aus der Regular Season sowie die Playoffs und das Allstar Game. Alle weiteren Spiele, die nicht bei Sky zu sehen sind, werden in Deutschland auf nhl.tv übertragen.

Übertragen werden die Spiele größtenteils mit dem englischen Original-Kommentar. Jedoch heißt es in der Mitteilung des Senders, werden besondere Spiele, wie zum Beispiel die Playoffs, zusätzlich auch mit deutschen Kommentatoren und Experten übertragen.

Sky-Ankündigung kurz vor dem NHL-Start

Die Ankündigung von Sky kommt kurz vor dem Start der regulären Spielzeit. Derzeit befinden sich die Teams noch in der Pre-Season. Der Startschuss fällt in der Nacht vom 12. Auf den 13. Oktober. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning trifft auf die Pittsburgh Penguins.

Fans aus Deutschland dürfen sich gleich auf eine Reihe deutscher Stars in der besten Eishockey-Liga der Welt freuen. Neben dem MVP von 2020 Leon Draisaitl werden im Verlauf der Saison auch Spieler wie Philipp Grubauer oder Tim Stützle zu sehen sein.

