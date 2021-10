FIFA 22: Änderung im Spiel sorgt für große Aufregung – „Spinnen die jetzt total?“

Ab dem 1. Oktober ist es endlich soweit. Dann ist FIFA 22 endlich in den Läden erhältlich.

Jedes Jahr gibt es einige Änderungen, die die Entwickler vorher bekannt geben. Die kommen bei den vielen Fans nicht immer so gut an. Wie bei dieser Änderung in FIFA 22.

FIFA 22: Änderung im Spiel sorgt für große Aufregung

Wer sich die neueste FIFA-Ausgabe ergattert, wird sich vermutlich neben den vielen Fußball-Ligen sicherlich auch die Nationalmannschaften anschauen. Da wird der eine oder andere dann bemerken, dass EA Sports die Teams ordentlich ausgedünnt hat.

------------------------------------------------

Das ist FIFA:

FIFA ist ein Fußballsimulations-Videospiel, das von Electronic Arts als Teil der FIFA-Serie veröffentlicht wird.

Jedes Jahr wird eine neue FIFA-Reihe für Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstation und Xbox-Konsolen veröffentlicht.

FIFA 22 wird am 1. Oktober in den Läden erhältlich sein.

Zu den beliebtesten Features gehören „Ultimate Team“ und der Karriere-Modus.

An dem Spiel nehmen mehr als 30 offizielle Ligen, über 700 Klubs und über 17.000 Spieler teil.

------------------------------------------------

Fast 20 Nationalmannschaften wurden aus FIFA 22 gestrichen. Zwar gehören da nicht die größten Teams dazu, aber dennoch wundert es vielen Fans, warum Mannschaften wie die Türkei oder Schweiz, die relativ beliebt sind, plötzlich nicht mehr dabei sind.

Sorgen braucht man sich nicht im FUT-Modus zu machen, dort bleibt die Nationalität der Spieler erhalten. Dennoch hinterlässt diese Änderung bei vielen Fans viele Fragezeichen.

FIFA-Fans verärgert

Neben der Türkei und Schweiz gibt es noch weitere Nationalmannschaften, die man bei FIFA 22 nicht mehr wählen kann. Wir haben für dich eine Liste angefertigt:

Ägypten

Bolivien

Bulgarien

Chile

Ecuador

Elfenbeinküste

Indien

Kamerun

Kolumbien

Paraguay

Peru

Schweiz

Slowenien

Südafrika

Türkei

Uruguay

Venezuela

In den sozialen Netzwerken regen sich die Fans mächtig darüber auf. Vor allem viele türkischstämmige Spieler sind verärgert. So schreibt einer auf Facebook: „FIFA ist einfach lost. Wenn die es so weiter machen, werden die kein einzigen Fan mehr haben.“

Auch ein Schweizer ist sauer darüber: „Geht es gut? Spinnen die jetzt total? Schweiz gehört dazu!“ Andere Fans werden sich die neueste Version des beliebten Spiels nicht holen.

------------------------------

------------------------------

„Ich denke, FIFA 22 wird die schlechteste Version bis jetzt. Immer weniger Lizenzen und jetzt werden auch, wie ich finde, Mannschaften wie Türkei und Schweiz, die einfach dazugehören müssen, entfernt. Und Kroatien, das ja immerhin Vizeweltmeister ist, gab es bis jetzt noch nie. Also ich sehe keinen Grund, mir FIFA 22 zu kaufen. Da spiel ich immernoch FIFA 19, wenn ich Bock darauf habe“, urteilt ein Mann auf Facebook.

Welche Nationalmannschaften gibt es denn jetzt noch bei FIFA 22? Wir haben dir eine Liste vorbereitet:

Argentinien

Australien*

Belgien

Brasilien

China*

Dänemark

Deutschland*

England*

Finnland

Frankreich*

Griechenland

Irland

Island

Italien

Kanada*

Mexiko*

Niederlande*

Neuseeland*

Nordirland

Norwegen*

Österreich

Polen

Rumänien

Russland

Schottland*

Spanien*

Schweden*

Tschechien

Ungarn

Ukraine

USA*

Wales

*Bei diesen Nationen gibt es sowohl die Teams der Männer als auch die der Frauen in FIFA 22.