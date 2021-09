Erling Haaland: Irrer Tausch in Planung – kommt DIESER Real-Star zum BVB?

Ob dieses Angebot Borussia Dortmund überzeugen könnte? Seit Wochen und Monaten wird spekuliert, für welchen Verein Erling Haaland ab dem kommenden Sommer spielen wird.

Die europäischen Top-Klubs stehen Schlange, um sich seine Dienste zu sichern. So auch Real Madrid, das um Erling Haaland gerne eine schlagkräftige Offensive aufbauen würde. Um den Deal in die Tat umzusetzen, könnten die Königlichen noch ein Ass im Ärmel haben.

Erling Haaland: BVB wollte Real-Spieler schon früher

Wie groß der sportliche Verlust wäre, sollte Erling Haaland Borussia Dortmund verlassen, wird Fans und Verantwortlichen derzeit schmerzlich vor Augen geführt. Während der Norweger verletzt fehlt, tun sich die Schwarzgelben enorm schwer. Gegen Gladbach verlor der BVB mit 0:1. Gegen Sporting gab es in der Champions League einen knappen Sieg.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Rückennummer: 9

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund

Fest steht, dass es kein leichtes Unterfangen für die Schwarzgelben wird, einen geeigneten Nachfolger für seinen Superstar zu finden. Da könnten ihnen die neusten Pläne, die Real Madrid schmiedet, in die Karten spielen.

Rodrygo ist in Madrid oft nur Ergänzungsspieler. Foto: imago images/AFLOSPORT

Wie der spanische Journalist Eduardo Inda erfahren haben will, spielen die Real-Bosse mit dem Gedanken, Flügelstürmer Rodrygo als Tauschspieler in einen möglichen Haaland-Deal einzuflechten. „Rodrygo könnte den Weg für die Operation Haaland frei machen“, berichtet Inda.

Real hatte den Brasilianer 2019 für 45 Millionen Euro vom FC Santos geholt. Schon damals soll auch Dortmund Interesse am Spieler gehabt haben. Madrids Hoffnung ist laut Inda nun, die Haaland-Ablöse durch den Tausch zu drücken und dem BVB einen Spieler anzubieten, den sie interessant finden.

Erling Haaland: Wo landet der Norweger?

Ob das Dortmunder Interesse an Rodrygo allerdings immer noch so hoch ist wie vor knapp zwei Jahren, ist fraglich. In Madrid kommt der 20-Jährige oftmals nur als Ersatzspieler zum Einsatz und ist zudem auch positionstechnisch kein adäquater Haaland-Ersatz.

Trotzdem hofft Real, sich im Kampf der Giganten durchsetzen zu können. Neben „Los Blancos“ haben auch der FC Barcelona, Manchester City, Chelsea London oder Paris St. Germain Interesse an Haaland angemeldet. (mh)