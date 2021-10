Formel 1: FIA will erneutes Chaos unbedingt verhindern – mit DIESER drastischen Maßnahme

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in der Türkei. Das Rennen 2020 in der Türkei dürfte vielen Fans noch in Erinnerung sein.

Der spiegelglatte Asphalt auf dem Istanbul Park Circuit sorgte für ein aufregendes Formel 1-Wochenende mit vielen Wendungen. Das kam jedoch nicht bei allen gut an.

Formel 1: Vor Türkei-GP – diese Maßnahme wird ergriffen

2020 war der Türkei-GP als Ersatz für die coronabedingten Absagen eingesprungen, dieses Jahr geht es erneut rund auf dem Istanbul Park Circuit. Vom 8. bis zum 10. Oktober ist die Formel 1 zu Gast.

Beim letzten Rennen in der Türkei hatten die Formel 1-Fahrer mit viel Regen zu kämpfen. Foto: imago images/PanoramiC

Im vergangenen Jahr hatten die Fahrer mit dem neuaufgetragenen Asphalt und den dazukommenden Regen extreme Probleme. „Wie auf Eis“ soll es damals gewesen sein, der Grip fehlte.

--------------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) – Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi) – Sieger: Lewis Hamilton

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Katar

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Stand: 01. Oktober

--------------------------------------------

Das führte dazu, dass Lance Stroll sich die erste Pole seiner Karriere sicherte. Im Rennen fuhr Sebastian Vettel von Platz 12 vor auf Rang 3, Hamilton sicherte sich von Startplatz 6 aus den Sieg. Den Zuschauern wurde viel Spektakel geboten.

Die Formel 1 fährt am Wochenende in der Türkei. Foto: imago images/PanoramiC

Auf die rutschigen Verhältnisse hätten die meisten Fahrer und die FIA aber gerne verzichtet, weshalb nun vor dem Türkei-GP wichtige Vorkehrungen getroffen wurden.

„Die gesamte Streckenoberfläche wurde behandelt, um das Gripniveau zu erhöhen“, erklärt FIA-Rennleiter Michael Masi. „Im Prinzip hat man die Strecke einer Hochdruck-Reinigung unterzogen. So kann man es wohl am besten beschreiben. Das ist eine gängige Praxis.“

----------------------------------------

Weitere News aus der Formel 1:

----------------------------------------

Dies würde beispielweise in Singapur angewendet, da das Stadtrennen auf öffentlichen Straßen stattfindet und diese häufig erneut werden. Im vergangenen Jahr sei das in der Türkei aufgrund der Kurzfristigkeit nicht möglich gewesen.

+++ Formel 1: Völlig irre! Vettel-Kollege stellt Weltrekord auf +++

Welche Strecke jetzt kurzfristig in den Kalender aufgenommen wurde, erfährst du hier!

Formel 1-Boss lässt die Bombe platzen – Pläne für 2022 enthüllt

Die Formel 1 plant aktuell die neue Saison, jetzt gab der F1-Boss erste Details bekannt. Hier erfährst du mehr!

Formel 1: Klare Ansage zur Schumacher-Entwicklung

Mick Schumacher muss in seinem ersten F1-Jahr eine menge Lehrgeld bezahlen. Nun äußert sich sein Teamchef zur Entwicklung des Rookies.

Formel 1: Ex-Boss packt aus – DESHALB kann Verstappen niemand das Wasser reichen

Max Verstappen hat gute Chancen, sich in diesem Jahr erstmals zum Weltmeister zu krönen. Ein ehemaliger Boss glaubt, dass es niemand mit dem Niederländer aufnehmen kann >>> (fs)