Formel 1-Boss lässt die Katze aus dem Sack – Pläne für 2022 enthüllt

Die Formel 1 hat in diesem Jahr erstmals die Sprintrennen oder besser gesagt das Sprintqualifying getestet. In Silverstone feierte das Format Premiere, in Brasilien (14. November) wird es erneut ausgetragen.

Nach der Testphase gab Formel 1-Boss Stefano Domenicali jetzt die Fortsetzung der Sprintquali bekannt. 2022 soll der Umfang erhöht werden.

Formel 1: Sprintrennen werden 2022 ausgeweitet

Das Feedback sei „super positiv“ gewesen. Jetzt müsse man die Punkte berücksichtigen, die von Leuten hervorgehoben wurden, die dieses Format nicht mochten und so einen Plan entwickeln.

„Ich kann sagen, dass wir nicht überall das Sprint Qualifying machen werden. Es ist etwas, dass wir bei mehr oder weniger einem Drittel der Rennen umsetzen wollen“, sagte er gegenüber Sky Sports UK.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza) – Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi) – Sieger: Lewis Hamilton

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – Katar

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Stand: 04. Oktober

Bestätigt ist bereits, dass 2022 insgesamt 23 Rennen gefahren werden sollen. Das würde bedeuteten, dass wir im kommenden Jahr zwischen sieben und acht Sprintqualifyings sehen werden. Belohnung und Punktevergabe sollen noch angepasst werden.

Es gebe viele Ideen und jeder solle dabei einbezogen werden, so Domenicali. Fahrer, TV-Anstalten, Promoter. Auch die Fans seien Teil bei der Entwicklung.

Die Saison 2022 wird Mitte März in Bahrain starten und endet schon Mitte November in Abu Dhabi. Ein Grund dafür ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die am 21. November beginnen wird.

Der offizielle Formel 1-Kalender für das Jahr 2022 wird am 15. Oktober bekanntgegeben. Jetzt steht aber schon fest, dass das neue Rennen in Miami am 8. Mai stattfindet.