Sky & DAZN: Heftiges Gerücht um Bundesliga-Rechte – Anbieter hüllen sich in Schweigen

Seit 2019 teilen sich Sky und DAZN die Live-Rechte an der Bundesliga. Daran wird sich bis 2025 auch nichts ändern – jedenfalls solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Nun machen Gerüchte die Runde, die keiner erwartet haben dürfte.

Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, Sky und DAZN würden in Schwierigkeiten stecken. Sogar von Rückständen bei der Zahlung der Raten für die Bundesliga-Rechte ist die Rede. Darauf angesprochen, geben sich die Anbieter aber genauso wortkarg wie DFL-Geschäftsführer Axel Hellmann.

Sky & DAZN mit Zahlungsproblemen?

Was ist denn da los? Stecken die großen Bundesliga-Übertrager etwa in Zahlungsschwierigkeiten? Eigentlich unvorstellbar, schließlich haben beide milliardenschwere Konzerne im Rücken. Dennoch machen nun pikante Gerüchte die Runde. Die beiden „Big Player“ sollen bei der DFL in Zahlungsrückstand sein.

Bezahlen Sky und DAZN ihre Bundesliga-Raten nicht? Erinnerungen an Eurosport werden wach. Mit seinem Player landete der Sender damals einen Coup, erstmals wurde Sky ein Bundesliga-Rechtepaket abgeworben. Mit anhaltend miesen Abozahlen wurden in der Corona-Pandemie Zahlungen verweigert – und der Vertrag schließlich aufgekündigt.

DFL, Sky und DAZN wollen sich nicht äußern

Bahnt sich jetzt der nächste Eklat an? Dazu wollen sich die Parteien bislang nicht äußern. Auf der Sport-Business-Messe „Spobis“ wurde (Noch-)DFL-Geschäftsführer Axel Hellmann mit den Gerüchten konfrontiert, gab lediglich zu Protokoll, dass er „das nicht kommentieren werde“.

Ähnlich klingen die Statements der involvierten Anbieter. DAZN sagte auf DPA-Anfrage nur, dass man sich „zu der Thematik nicht äußere“. Ein Sky-Sprecher kommentierte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur kryptisch: „Wir arbeiten seit 30 Jahren eng mit der DFL zusammen und sind deren größter Partner, der selbst während der Corona-Krise der DFL und den Vereinen zur Seite gestanden ist und das weiterhin tut.“