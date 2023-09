Sky und DAZN gehen in die Offensive – wird diese rote Linie bald überschritten?

Die Bundesliga live zeigen? Das reicht Sky und DAZN nicht mehr. Auch abseits der 90 Minuten soll der Fußball die Fans vor den Bildschirm locken. Immer wieder wird experimentiert. Doch neue Formate haben es meist schwer.

Schon länger äußerten Sky, DAZN & Co. deshalb den Wunsch, dass sich die Bundesliga für den Blick hinter die Kulissen öffnet. Jetzt wird aus dem kühnen Wunsch eine knallharte Forderung. Und dabei geht es nicht nur um die Spieler-Kabinen.

Sky & DAZN mit drastischer Forderung

Während der Rummel um die Bundesliga immer größer wird, werden die meisten Vereine immer scheuer. Training hinter meterhohen Mauern? Längst eher die Regel als die Ausnahme. Die Sehnsucht der Fans nach mehr Nähe zu ihrem Lieblingsverein wächst – und nur zu gerne würden die TV-Anbieter diesen Wunsch erfüllen.

Deshalb gehen die Rechte-Inhaber jetzt in die Offensive: Beide fordern die Bundesliga dazu auf, sich endlich zu öffnen, den Kameras und damit auch den Fans mehr Zugang zu den Vereinen zu geben. „Wenn der Fußball sich entwickeln will, und wenn er vor allem bei jungen Zielgruppen punkten will, dann muss er sich mehr öffnen“, sagt Sky-Chef Charly Classen jetzt der DPA. „Wir müssen es schaffen, den Sportfan näher an seine Idole zu bringen, müssen die gesamte Bandbreite der Emotionen abbilden.“

Bundesliga soll sich endlich öffnen

DAZN-Chefin Alice Mascia stimmt sofort ein. Sie glaubt, „dass die Entwicklung des Fan-Engagements, insbesondere der jüngeren Generationen, die Branche, einschließlich der Ligen und der Vereine, dazu zwingt, mehr zu wagen im Hinblick auf innovative Ideen und Formate.“ Mit mehr Zugang zu Vereinen und Spielern „bringt man die Fans noch näher an das Spiel und die Spieler und verlängert den Wert eines einzelnen Spiels weit über 90 Minuten.“

Sky und DAZN genügt der Blick aufs Spielfeld nicht mehr. Sie haben genug von verschlossenen Türen bei Bayern, BVB & Co. Doch sind die scheuen Klubs bereit, sich mehr zu öffnen und Kameras in ihre heiligen Hallen zu lassen?