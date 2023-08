Sky lässt Kunden jubeln – darauf haben Fußballfans schon lange gewartet

Keine großen Rechte, keine Revolution – manchmal sind es die kleinen Dinge, mit denen man seine Kunden glücklich machen kann. Sky hat mit einer neuen Funktion für Freude bei den Abonnenten gesorgt.

Ab sofort bietet Sky den Fans der Premier League bei nahezu allen Spielen eine zweite Kommentatoren-Option. Auf der zweiten Tonspur sind zur neuen Saison die englischen Original-Kommentare zu hören – und nicht mehr der Stadionton.

Sky mit Neuerung – Fans freuen sich

Seit jeher sind die Kommentatoren von Fußballspielen ein Reizthema. Nahezu jeder Reporter wird gleichermaßen geliebt und gehasst. Unausweichlich beeinflusst die Wahl des Kommentators das Fußball-Erlebnis am TV. Entsprechend aggressiv fallen oft die Beschwerden aus.

+++ Sky & DAZN: Kurz vor Bundesliga-Start – bittere Nachricht für Abonnenten! +++

Wer sich in der Premier League häufig am Kommentator störte, für den hat Sky jetzt gute Nachrichten. Als Inhaber aller Live-Rechte der englischen Top-Liga bietet der Pay-TV-Anbieter den Kunden auf der zweiten Tonspur fortan den englischen Original-Kommentar an.

Sky bietet englischen Original-Kommentar an

Wer keine Lust auf „Schmiso“, Toni Tomic, Uli Hebel & Co. hat, kann künftig mit einigen wenigen Handgriffen auf die britischen Kommentatoren umschalten und dort Alan Parry, Martin Tyler und ihren Kollegen lauschen. Jedenfalls bei allen Spielen, die in England auch live übertragen werden. Denn absurderweise dürfen die Rechte-Inhaber Sky und „BT Sport“ noch immer nur rund die Hälfte aller Saisonspiele auch zeigen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Bislang waren die Fans bei Groll über den deutschen Begleiter gezwungen, auf die Stadion-Atmosphäre umzuschalten. Gerade in der Premier League gibt die aber häufig nicht viel her. Die neue Alternative dürfte vielen Fans deshalb gut schmecken. Am Freitag (11. August) war die Saison in der Premier League mit dem Duell von Aufsteiger FC Burnley mit Meister Manchester City (0:3) gestartet.