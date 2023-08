Sky-Hammer kurz vor Saisonstart – Pay-TV-Riese erfüllt Fan-Wunsch

Endlich geht es wieder los! Während in Deutschland an diesem Wochenende die 1. Runde des DFB-Pokals ansteht, startet die Premier League am Freitagabend (11. August) mit der Partie FC Burnley – Manchester City in die neue Saison. Übertragen werden sowohl DFB-Pokal als auch Premier League von Sky.

Unmittelbar vor dem Saisonstart in der Premier League hat Sky jetzt noch eine freudige Nachricht für seine Kunden. Künftig gibt es eine Neuheit bei der Übertragung der Partien der Premier League. Die Fans hatten schon länger darauf gewartet.

Sky-Neuheit zum Premier-League-Start

„Emotionen pur in der Premier League – ab jetzt auch im englischen Originalkommentar!“, kündigte Sky jetzt seinen Kunden bei Instagram an. Künftig wird es bei den Übertragungen der Premier League eine zweite Tonoption geben.

Über 250 Partien der Premier League überträgt Sky live – und das nun auch im englischen Originalkommentar. Viele Fans hatten sich das bereits länger gewünscht, nun erfüllt der Pay-TV-Riese ihnen diesen Wunsch. Einziger Haken: Bei Sky Go und im Livestream auf skysport.de wird es diese Option nicht geben, dafür aber bei Sky Q und Wow.

In den Kommentaren erhält Sky viel positives Feedback für diese Neuheit. „Na endlich! Wie geil“, schreibt ein Fan. „Oh mein Gott, ihr seid die Besten! Das ist richtig geil“, „Sehr nice“ oder „Gott sei dank“, meinen andere Zuschauer.

Diese Spiele zeigt Sky am 1. Spieltag

Den Auftakt in der Premier League macht am Freitagabend (11. August, 21 Uhr) Meister Manchester City. Das Team um Superstar Erling Haaland ist zu Gast beim FC Burnley. Am Samstag zeigt Sky die Begegnungen Arsenal – Nottingham Forrest (13.30 Uhr), FC Everton – FC Fulham (16 Uhr) und Newcastle United – Aston Villa (18.30 Uhr).

Am 1. Spieltag wartet auf die Zuschauer außerdem das Topspiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool am Sonntag (13. August, 17.30 Uhr) und zuvor die Partie Brentford gegen Tottenham (15 Uhr). Zum Abschluss des 1. Spieltags treffen am Montagabend (14. August, 21 Uhr) Manchester United und die Wolverhampton Wanderes aufeinander.