Sky & DAZN zittern – Konkurrent bläst zum Rechte-Angriff auf die Bundesliga

Die nächste Vergabe der Bundesliga-Rechte wirft ihre Schatten voraus. Und für Sky & DAZN sind sie düster. Die aktuellen Rechte-Inhaber kämpfen mit Problemen, während andere Streamingriesen immer gefährlicher werden.

Ein Konkurrent von Sky, DAZN & Co. bläst jetzt offen zum Angriff. Die Kampfansage dürfte die aktuellen Inhaber der Bundesliga-Rechte zittern lassen. Gibt es 2024 das große Beben?

Sky & DAZN zittern: Amazon Prime bläst zum Angriff

DAZN kommt trotz massiver Preiserhöhungen nicht aus den roten Zahlen, Sky Deutschland steht zum Verkauf. Für die aktuellen Inhaber der Bundesliga-Rechte gab es schon rosigere Zeiten (hier mehr). In wenigen Monaten startet die Ausschreibung für die Jahre 2025 bis 2029. Und es könnte zu einem Beben kommen.

Während Sky und DAZN mit Problemen kämpfen, haben andere Streamingriesen den Live-Sport als neues Ziel ausgemacht. Netflix will noch dieses Jahr das erste Event übertragen, Apple und Google planen ebenfalls einen Angriff und Amazon Prime hat in der Champions League bereits den ersten großen Coup gelandet.

Prime will Sport-Marktführer werden

Für Prime soll das aber erst der Anfang gewesen sein. Beim Event „Prime Video presents Sport” wurden nicht nur reihenweise neue Sport-Dokus und -Inhalte angekündigt, sondern auch ein Angriff auf Live-Rechte in Deutschland.

„Unser Bestreben besteht darin, Prime Video zur führenden Anlaufstelle für Sportinhalte in Deutschland zu entwickeln“, sagt Prime-Deutschlandchef Christoph Schneider. Auch wenn er sie nicht nennt, dürfte das zweifelsfrei die Bundesliga beinhalten. Noch vor der Champions League, in der Prime bereits ein Spiel pro Woche zeigt, ist die Bundesliga mit großem Vorsprung der populärste Sport-Wettbewerb in Deutschland.

Dass Amazon den Konkurrenten Sky & DAZN bei der anstehenden Vergabe gefährlich wird, erwarten viele. Dass schon jetzt die ersten Kampfansagen kommen, dürfte die Rechte-Inhaber zittern lassen. Eine heiße Schlacht steht an – mit ungewissem Ausgang.