Sebastian Vettel: Heftige Anschuldigungen! Insider-Aussagen sorgen für Beben

Ist Sebastian Vettel nur Mittel zum Zweck?

Ein Insider hat jetzt mit heftigen Anschuldigungen für ein Beben gesorgt. Dabei kommt Lawrence Stroll, Boss von Sebastian Vettel, überhaupt nicht gut weg.

Sebastian Vettel nur Mittel zum Zweck? Foto: imago images/Motorsport Images

Sebastian Vettel: Soll er Stroll gut dastehen lassen? Insider mit heftigen Aussagen

Sebastian Vettel fährt 2021 für Aston Martin. Der vierfache Weltmeister startet nach dem Katastrophen-Jahr einen Neuanfang und würde am liebsten nochmal um den WM-Titel fahren.

Für Aston Martin ist Sebastian Vettel aus marketingtechnischer Sicht ein Mega-Coup und auch sportlich dürfte der 33-Jährige der Traditionsmarke weiterhelfen. Gemeinsam mit Vettel will Aston Martin nach eigenen Angaben zu einem Spitzenteam werden.

-----------------------------------------------

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

-----------------------------------------------

Jetzt lässt ein Insider den Wechsel von Sebastian Vettel zu Aston Martin aber in einem ganz anderen Licht dastehen. Colin Kolles, früher Formel-1-Teamchef, behauptet: Sebastian Vettel ist für Lawrence Stroll nur Mittel zum Zweck.

Sebastian Vettel: Kolles und Coulthard äußern schlimmen Verdacht

„Der Vettel wurde doch nur verpflichtet, damit Lance Stroll besser aussieht. Der Herr Stroll will seinen Sohn zum Weltmeister machen. Ich bin der Meinung, dass die Kombination Stroll/Wolff eine sehr gefährliche Kombination für Sebastian Vettel ist. Da spielen viele Faktoren im Hintergrund mit rein“, sagte Kolles bei Sport 1.

Ex-Formel 1-Teamchef Colin Kolles mit heftigen Vorwürfen! Foto: imago/LAT Photographic

Kolles kennt das Team von Sebastian Vettel noch gut – schließlich war er von 2005 bis 2009 selbst Teamchef des Rennstalls. Damals war Aston Martin noch unter dem Namen Midland, Spyker und später Force India unterwegs.

Einen ähnlichen Verdacht äußerte auch Ex-F1-Fahrer David Coulthard: „Ich frage mich, ob nicht eine Marke aufgebaut werden soll. Nicht Aston Martin, sondern Lance Stroll. Wenn er Vettel schlägt, dann rechtfertigt das, warum er ein zukünftiger Weltmeister sein soll“, so der Schotte.

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Sebastian Vettel nur „Erfüllungsgehilfe“?

Kolles geht aber noch weiter und schießt heftig gegen Teambesitzer Lawrence Stroll: „Lawrence Stroll hat jedes Team immer nur für seinen Sohn gekauft. Das fing schon in den Nachwuchsklassen an. Stroll will seinen Sohn gut aussehen lassen, er will ihn am Ende zum Weltmeister machen. Die Teamkollegen waren immer nur Erfüllungsgehilfen. Das gilt jetzt auch für Sebastian Vettel“, so der 53-Jährige bei Sport 1.

Hat Lawrence Stroll einen fiesen Plan? Foto: imago images/HochZwei

Ein weiterer Vorwurf von Kolles: Seit Stroll an der Macht ist, habe das Team seine Philosophie geändert. Stroll würde alles bei Mercedes einkaufen, obwohl die Ingenieure ein anderes Auto bauen wollten.

„Die Ingenieure können mit dem Auto, das sie ja gar nicht wollten, nichts anfangen. Sie sind extrem demotiviert und hängen jetzt in der Luft. Das führt zu viel Unmut im Team“, meint Kolles.

Vor dem Rennen in Spanien legt sich Vettels Boss mit der FIA an. Alle Infos dazu bekommst du hier. (fs)