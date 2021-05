Formel 1 – Spanien-GP: Droht Ungemach? DAS könnte das Rennen durcheinanderwirbeln

Lewis Hamilton holt sich die Jubiläums-Pole in der Formel 1.

Barcelona. Es geht Schlag auf Schlag in der Formel 1. An diesem Wochenende sind Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. beim Spanien-GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefordert.

Nach drei Rennen stehen sowohl Sebastian Vettel als auch Mick Schumacher in der Formel 1 noch ohne Punkte da. Beim Spanien-GP soll es gerade für Vettel endlich wieder bergauf gehen.

Formel 1 – Spanien-GP im Live-Ticker!

Kann Sebastian Vettel mit dem Upgrade endlich seine ersten Punkte für Aston Martin einfahren? Gelingt Mick Schumacher das nächste Überholmanöver und wie geht es im Kampf um den WM-Titel weiter?

Alle Fragen und Antworten rund um den Spanien-GP in der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Die Startaufstellung des Spanien-GP:

Hamilton Verstappen Bottas Leclerc Ocon Sainz Ricciardo Perez Norris Alonso Stroll Gasly Vettel Giovinazzi Russell Tsunoda Räikkönen Schumacher Latifi Mazepin

14.35 Uhr: Fahrer und Teams machen sich bereit, die Autos stehen auf der Start- und Zielgeraden und werden eingestellt. Sorgenvolle Blicke gehen in den Himmel. In Barcelona hat es sich ein wenig zugezogen, es regnet leicht. Wirbelt ein Schauer das Rennen durcheinander? In gut einer halben Stunde wissen wir mehr.

12.51 Uhr: Für Schumacher war es ein erfolgreicher Auftritt, ließ er doch nicht nur seinen Teamkollegen hinter sich. Doch das Schumi jr. den Ehrgeiz seines Vaters geerbt hat, zeigt sich in den Aussagen nach dem Qualifying. Statt sich zu freuen, haderte er mit sich selbst. Er trauerte der Chance nach, sich nicht auch noch Räikkönen geschnappt zu haben.

11.23 Uhr: Für Sebastian Vettel verlief die Quali unglücklich. Seine Einschätzung: „Heute war es sehr eng. Ich stand einfach auf der falschen Seite, was die Abstände angeht. Auf meinem letzten Satz hatte ich Mühe, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen. Wenn die Abstände so gering sind, machen Kleinigkeiten viel aus - und meine letzte Runde war nicht ganz sauber.“

Sonntag, 9. Mai, 9.11 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Race-Day in der Formel 1. Um 15 Uhr heulen die Motoren in Barcelona auf.

16.12 Uhr/Q3: Jubiläums-Pole für Lewis Hamilton! Der Brite ist da, als es drauf ankommt. Es ist seine 100. Pole Position in der Formel 1. Dahinter starten Max Verstappen und Valtteri Bottas.

16:00/Q3: Die letzte Quali-Session ist freigegeben.

15.52 Uhr/Q2: Mit dieser Zeit reicht es natürlich für Q3. Ernüchterung dagegen bei Aston Martin. Sowohl Stroll als auch Vettel sind raus. Auch für Russel, Giovinazzi und Gasly reicht es nicht

15.43 Uhr/Q2: Verstappen mit einer Monster-Runde. 1:16.992 zeigt die Uhr. Damit liegt er aktuell auf dem ersten Platz.

15.39 Uhr/Q2: Weiter geht's. Die Mercedes um Bottas und Hamilton geben gleich auf den soften Reifen Gas.

15.29 Uhr/Q1: Die ersten Runden sind gelaufen. Mazepin, Latifi, Schumacher, Räikkönen und Tsunoda sind raus. Schumacher schlägt dabei aber nicht nur seinen Kollegen sondern auch Latifi. Für Vettel reicht es auf 13 zu Q2.

Ganz vorne steht nach Q1 Lando Norris im McLaren.

15.12 Uhr/Q1: Jetzt sind die ersten Fahrer unterwegs. Haas und Williams schicken ihre Autos raus.

14.59 Uhr: Das Qualifying wird sich um 10 Minuten verzögern. Grund dafür ist ein Unfall aus einer vorhergegangenen Rennserie.

14.45 Uhr: In 15 Minuten beginnt das Qualifying. Wer holt sich die Pole?

13.03 Uhr: Nach den Problemen gestern antwortet Verstappen in FP3 grandios. Mit seinem Red Bull brennt er ein 1:17.835 Zeit in den Asphalt. Besonders im Mittelsektor nimmt er Hamilton einiges an Zeit ab. Für den Rekordweltmeister bleibt nur der zweite Rang. Überraschend stark auch die Ferraris auf den Plätzen drei und vier. Die Scuderia wird auf ähnliche Ergebnisse im Qualifying hoffen.

Sebastian Vettel hingegen dürfte es davor grauen. Mit seinem Aston Martin bekam er am Mittag keine schnelle Zeit zusammen. Platz 17 steht am Ende der Session Mick Schumacher lässt seinen Teamkollegen erneut rund drei Zehntel hinter sich.

12.01 Uhr: In diesem Augenblick beginnt das Training. Besonders eilig hat es aber keines der Teams, noch ist die Strecke leer.

Samstag, 8 Mai, 10.05 Uhr: Einen schönen guten Morgen. In Spanien heulen heute ab 12 Uhr erstmals die Motoren, wenn es in die letzte Trainingssession geht. Um 15 Uhr folgt dann die Quali. Wir halten dich auf dem neusten Stand.

20.30 Uhr: Das FP2 war ein böser Rückschlag für Verstappen. Für das Qualifying dürfte es aber allenfalls mental ein Faktor sein. Klar ist aber auch: So einen Ausrutscher darf er sich morgen nicht erlauben. Ohne gute Start-Position ist der Kampf gegen die Silberpfeile praktisch aussichtslos.

16.03 Uhr: Ein ganz bescheidenes Training für Max Verstappen. Gerade einmal die neuntbeste Zeit konnte er aufs Tableau bringen, fuhr sich kurz vor Schluss auch noch den Frontflügel auf einem hohen Curb kaputt. Die beiden Mercedes sind am Ende von FP2 vorne, knapp dahinter Leclerc im Ferrari. Sebastian Vettel belegt mit +0.777 einen elften Platz, Schumi Junior schlägt wieder einmal Teamkollege Mazepin.

15.00 Uhr: Das zweite Freie Training beginnt in diesem Augenblick. Wir melden uns gleich mit einem Update über die Leistungen der Topfahrer und der beiden deutschen Piloten.

12.45 Uhr: Das 1. Freie Training ist gelaufen, Valtteri Bottas ist der Schnellste, dicht gefolgt von Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Teamkollege Lewis Hamilton. Sebastian Vettels Leistung im FP1 macht Hoffnung. Platz acht für den vierfachen Weltmeister. Mick Schumacher landete auf Platz 18.

Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes 1:18,504 Min. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull +0,033 Sek. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +0,123 Lando Norris (Großbritannien) - McLaren +0,440 Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari +0,492 Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari +0,516 Pierre Gasly (Frankreich) - Alpha Tauri +0,558 Sebastian Vettel (Heppenheim) - Aston Martin +0,730 Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull +0,845 Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin +0,925 Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri +1,165 Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine +1,177 Antonio Giovinazzi (Italien) - Alfa Romeo +1,190 Daniel Ricciardo (Australien) - McLaren +1,228 Fernando Alonso (Spanien) - Alpine +1,446 Nicholas Latifi (Kanada) - Williams +1,766 Roy Nissany (Israel) - Williams +2,196 Mick Schumacher (Gland/Schweiz) - Haas +2,262 Robert Kubica (Polen) - Alfa Romeo +3,383 Nikita Masepin (Russland) - Haas +3,472

10.45 Uhr: Vor dem Spanien-GP berichtet Sport 1, dass Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll weiter Druck auf die FIA mache. Er wolle mehr Freiheiten erwirken, um das Auto von Sebastian Vettel besser zu machen. Nach Expertensicht sei das aber ein sinnloses Unterfangen.

10.30 Uhr: In gut einer Stunde heulen zum ersten Mal die Motoren auf. Wir schauen gespannt auf das 1. Freie Training beim Spanien-GP.

09.55 Uhr: In Barcelona werden am Rennsonntag übrigens rund 1000 Fans den Fahrern von der Haupttribüne aus zujubeln dürfen: 1000 „Mitglieder des Circuit de Barcelona-Catalunya“ heißt es.

08.47 Uhr: Mick Schumacher trumpfte in Portugal mächtig auf, überholte sogar Nicholas Latifi im Williams. Dafür wurde er mächtig gefeiert. Von einem Ex-F1-Piloten kommt jetzt aber schnell eine Warnung. Hier erfährst du mehr!

Mick Schumacher freut sich auf seinen ersten Formel 1-Auftritt in Barcelona. Foto: imago images/Motorsport Images

08.23 Uhr: Für Sebastian Vettel gibt es vor dem Rennen in Barcelona gute Nachrichten. Sein Aston Martin bekommt neue Teile für den Unterboden – das Kernproblem des Boliden. Alles dazu liest du hier!

Freitag, 07.52 Uhr: Die drei Kernfragen des Wochenendes:

Kann Sebastian Vettel mit seinem Aero-Update endlich in die Punkte fahren?

Bestätigt Mick Schumacher seine starke Leistung auch in Barcelona?

Der große Kampf zwischen Red Bull und Mercedes: Wer ist in Spanien vorne?

Freitag, 07.15 Uhr: In Portugal konnte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes wieder gewinnen, Sebastian Vettel ging mal leer aus und Mick Schumacher jubelte über sein erstes Überholmanöver. Den gesamten GP findest du hier nochmal zum Nachlesen!

Freitag, 07.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Spanien! Eine Woche nach dem Portugal-GP geht es schon an diesem Wochenende in Barcelona weiter.