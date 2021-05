Sebastian Vettel: Für diese Aktionen nach dem Rennen wird er gefeiert – „Er ist der Beste“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Nach drei Rennen in der aktuellen Formel 1-Saison ist die Bilanz für Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel ernüchternd: Null Punkte beim neuen Rennstall.

Dafür sorgte der Deutsche für reichlich Sympathiepunkte. Nach dem GP von Portugal wird Sebastian Vettel für diese besonderen Aktionen gefeiert.

Das Rennen in Portugal lief für Sebastian Vettel nicht so toll (13. Platz), aber dafür sorgte er nach dem Rennen für Aufsehen. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Sebastian Vettel wird für diese Aktionen nach dem Rennen gefeiert

In Portugal konnte der Heppenheimer beim dritten Saisonrennen als 13. wieder nur sehnsüchtig auf das weitentfernte Podium blicken. Immerhin: Vettel kam vor Teamkollege Lance Stroll ins Ziel.

Dennoch gibt es heftige Kritik von Ex-DTM-Fahrer Maximilian Götz: „Der Sebastian war schon immer ein bisschen wehleidiger als Alonso. Der setzt sich rein und ist in jedem Auto schnell“, meinte Götz bei Sport 1. Und wird dann deutlich: „Das ist dann auch immer etwas eine Charakterfrage und ein Fahrstil, den man als Rennfahrer in sich drin hat. Da muss sich Sebastian erstmal adaptieren und das ist nicht so einfach.“

Formel 1 | Portugal-GP:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

17. Mick Schumacher (Haas)

Während er von Experten für seine aktuelle Leistung kritisiert wird, bekommt er dafür von den vielen Formel 1-Fans lob.

Sebastian Vettel: „Macht die beiden endlich zu Teamkollegen“

Nach dem das Rennen vorbei war, fuhr Portugal-Sieger Lewis Hamilton im Mercedes an Vettel vorbei. Der gratulierte in seinem Aston Martin den Engländer und wird im Netz für die Aktion gefeiert.

„Während seiner besten Zeit waren sie Rivalen, dennoch zollt er ihm Respekt. Sehr cool von Vettel!“, schreibt ein Fan bei Twitter. Ein anderer findet, dass der Deutsche „der Beste ist“.

Doch das ist noch nicht alles gewesen. Als Mick Schumacher vorbei fährt, winkt Vettel seinem Landsmann zu. Auch für diese Aktion gibt es zahlreiche Reaktionen der Fans. Ein Zuschauer hatte sogar eine klare Forderung: „Macht die beiden endlich zu Teamkollegen.“

Weiter geht es in der Formel 1 für Sebastian Vettel und Co. schon an diesem Wochenende (7.-9. Mai) beim Großen Preis von Barcelona. Kann der Heppenheimer vielleicht in Spanien seine ersten Punkte der Saison einfahren?