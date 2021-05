Formel 1: Neue Perspektive für Vettel? Teamchef mit überraschendem Angebot

Die Formel 1-Saison für Sebastian Vettel läuft alles andere als gut: drei Rennen, null Punkte mit dem neuen Rennstall Aston Martin.

Jetzt bekommt der Heppenheimer ein überraschendes Angebot für eine andere Rennsportserie.

Forme 1: Neue Perspektive für Sebastian Vettel?

Hubert Haupt ist mit seinem Haupt Racing Team neu in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) und sorgt schon mal für Aufmerksamkeit.

„Wir sind seit Jahren in der GT4 erfolgreich unterwegs. Wir haben Chancen, um Siege zu fahren und am Ende vielleicht auch die Meisterschaft. Es sind nur acht Rennwochenenden, daher darf man keine Schnitzer erlauben“, so Haupt über die Ambitionen des Rennstalls.

Der Münchener Unternehmer lädt jetzt im Interview mit „AvD Motor & Sport Magazin“ Sebastian Vettel in die DTM ein. „Ich glaube, die Enttäuschung, in Portugal auch wieder nur als Nummer 13 anzukommen, ist schon hart für einen Rennfahrer“, sagt Haupt.

„Aber da muss er durch. Irgendwann muss er sich auch mal entscheiden, ob er weiter im Mittelfeld rumfahren will oder zu uns in die DTM kommt.“

Formel 1: Teamchef mit überraschendem Angebot

Der 52-Jährige fuhr früher selbst DTM und weiß, was in Vettel vorgeht. „Er hat den Anspruch an sich selbst, Weltmeister zu werden“, so der neue DTM-Teambesitzer.

„Wenn man sich mental ständig diesem Druck ausgesetzt fühlt, ist das nicht so leicht. Sebastian wollte nach Ferrari nochmal zeigen, dass er Weltmeister werden kann. Da setzt er sich sehr unter Druck und je mehr Druck, desto weniger Leistung kommt dann raus.“

HRT-Fahrer Maximilian Götz, der Vettel 2003 in der Formel BMW besiegte, ergänzt: „Sebastian war schon immer bisschen wehleidiger als Alonso. Der (Alonso, Anm. d. Red.) setzt sich rein und ist in jedem Auto schnell. Das ist dann auch immer etwas eine Charakterfrage und ein Fahrstill, den man als Rennfahrer in sich drin hat. Da muss sich Sebastian erstmal adaptieren und das ist nicht so einfach.“

Doch gleichzeitig kritisierte Götz als Motorsport-Experte Aston Martin: „Das ganze Package scheint mir dieses Jahr nicht ganz so stark zu sein, wie letztes Jahr. Das hat sich Sebastian wohl anders vorgestellt und er sieht seine Chancen auf den fünften WM-Titel da auch etwas davonlaufen.“

Formel 1: Fans feiern Sebastian Vettel

Während es in der WM-Wertung für Vettel schlecht aussieht, sammelt der Heppenheimer Sympathiepunkte bei den Zuschauern. Die Fans feiern den Aston Martin-Fahrer für diese Aktionen nach dem Rennen. (oa)