Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Olympia 2022 im TV: ARD, ZDF und Eurosport – wo wird was übertragen?

Am 4. Februar wurde Olympia 2022 in Peking offiziell eröffnet. Die Zuschauer erwarten zwei Wochen lang sämtliche Wettbewerbe in verschiedensten Wintersportarten. Übertragen wird das Mega-Event von ARD, ZDF und Eurosport.

Du willst Olympia 2022 im TV schauen und kein Event verpassen? Wir sagen dir, wer welchen Wettbewerb überträgt.

Olympia 2022 im TV: ARD, ZDF und Eurosport – wer überträgt was?

An Freitag (4. Februar) werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Mit dabei ist ab 12.10 Uhr das ZDF und Eurosport. In den folgenden Tagen teilen sich ZDF und ARD dann die Übertragungsrechte bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Der Privatsender Eurosport wird rund um die Uhr über Olympia 2022 berichten und überträgt jeden Tag alle Wettbewerbe im TV oder im Livestream. Aufgrund der Zeitverschiebung – Peking ist 7 Stunden voraus – finden die Wettkämpfe teilweise schon in den frühen Morgenstunden statt.

ARD und ZDF: Wer überträgt was? Der Zeitplan

Samstag, 5. Februar (ARD) 3.00 bis 17.50 Uhr

Curling: Mixed Doubles Round Robin (3.00 Uhr)

Snowboard: Slopestyle Qualifikation Damen (ca. 3.45 Uhr)

Eishockey: Vorrunde Frauen Kanada - Finnland (5.30 Uhr)

Langlauf: Skiathlon Frauen (8.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 3000 Meter Frauen (9.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: Mixed-Staffel (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Skispringen: Normalschanze Frauen (11.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle: Buckelpiste Männer (12.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack: Mixed-Staffel (14.25 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlet Benedikt Doll hofft auf eine Medaille bei Olympia Foto: imago images/Eibner Europa

Sonntag, 6. Februar (ZDF) 2.10 bis 17.00 Uhr

Snowboard Finale: Slopestyle Frauen (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Abfahrt Männer (4.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Curling / Round Robin: Mixed Doubles (6.00 Uhr)

Eiskunstlauf / Team Event: Kurzprogramm Frauen, Kür Männer (6.00 Uhr)

Snowboard / Qualifikation: Slopestyle Männer (6.00 Uhr)

Langlauf: Skiathlon 2 x 15km Männer (8.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 5000m Männer (9.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey / Vorrunde: Gruppe B, China – Japan, Frauen (11.00 Uhr)

Skispringen: Normalschanze Männer (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle: Buckelpiste Frauen (12.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Rodeln: Einsitzer Männer 4. Lauf (14.15 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey / Vorrunde: Gruppe A, Schweiz – USA, Frauen (15.30 Uhr)

+++ Olympia 2022: Deutscher Athlet muss Traum wohl begraben – „Und dann kommt der S*****- Corona-Test dazwischen“ +++

Montag, 7. Februar (ZDF) 2.05 Uhr bis 17.00 Uhr

Curling / Round Robin: Mixed Doubles (2.05 Uhr)

Eiskunstlauf / Team Event: Kür Paarlauf (2.20 Uhr)

Ski alpin / Riesenslalom: Frauen 1. Lauf (3.15 Uhr)

Eiskunstlauf: Team Event – Kür Eistanz, Kür Frauen (3.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Snowboard / Finale: Slopestyle Männer (5.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Riesenslalom Frauen 2. Lauf (6.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski / Qualifikation: Big Air Frauen (8.30 Uhr)

Freestyle Ski / Qualifikation: Big Air Männer (8.45 Uhr)

Eisschnelllauf: 1500m Frauen (9.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon / 15 km Einzel Frauen (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack / Viertelfinals: 500m Frauen (12.30 Uhr)

Skispringen: Normalschanze Mixed Team (12.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack / Finale: 500m Frauen, 1000m Männer (13.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey / Vorrunde: Gruppe A, Schweiz – Finnland, Frauen; Vorrunde: Gruppe B, China – Schweden, Frauen (15.15 Uhr)

Karl Geiger gehört im Skispringen zu den großen Favoriten Foto: imago images/GEPA pictures

Dienstag, 8. Februar (ARD) 2.40 Uhr bis 17.00 Uhr

Freestyle Ski: Big Air Frauen (3.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Super-G Herren (4.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Curling: Spiel um Platz 3 Mixed (7.05 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Snowboard: Parallel-Riesenslalom Damen und Herren (Achtelfinale ab 7.30 Uhr, Finals gegen 8.50 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 20km Einzel Herren (9.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: Sprint Frauen und Herren (ab 11.00 Uhr, Finals um 12.47 Uhr und 13.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 1500m Herren (11.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Curling: Finale Mixed (13.05 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Rodeln: Einsitzer Frauen 4. Lauf (14.35 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

+++ Olympia 2022: Bitterer Irrtum! Deutsche Athletin am Boden zerstört +++

Mittwoch, 9. Februar (ZDF) 3.05 Uhr bis 17.00 Uhr

Ski alpin: Slalom Damen 1. Lauf (3.15 Uhr)

Freestyle Ski: Big Air Herren (4.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Slalom Damen 2. Lauf (6.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Snowboard: Cross Damen (Achtelfinale ab 7.30 Uhr, Finale gegen 8.50 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Nordische Kombination: Einzel Gundersen Normalschanze (9.00 Uhr)

Nordische Kombination: Einzel Gundersen Langlauf (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shortrack: 1500m Herren (14.20 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Rodeln: Doppelsitzer Herren 2. Lauf (14.35 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Donnerstag, 10. Februar (ZDF) 2.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Snowboard: Halfpipe Damen (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eiskunstlauf: Herren Kür (2.38 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Kombination Herren – Abfahrt (3.30 Uhr)

Snowboard: Cross Herren (Achtelfinale ab 7.00 Uhr, Finale gegen 8.20 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Kombination Herren – Slalom (7.15 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: 10km Damen klassisch (8.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Mixed Team Aerials (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 5000m Damen (13.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey: Vorrunde Herren Kanada - Deutschland (14.10 Uhr)

Rodeln: Teamstaffel (14.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

+++ Olympia 2022: Jetzt ist es offiziell – Deutsche Athletin peilt historischen Rekord an +++

Freitag, 11. Februar (ARD) 2.10 Uhr bis 18.00 Uhr

Snowboard: Halfpipe Herren (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Super-G Damen (4.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: 15km Herren klassisch (8.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 7,5km Sprint Damen (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 10.000m Herren (11.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack: 1000m Damen (13.43 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Skeleton: Herren Lauf 4 (14.55 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

+++ Olympia 2022: Sensation! Legende wiederholt sich in Peking – darauf musste die Welt 34 Jahre warten +++

Samstag, 12. Februar (ZDF) 3.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Snowboard: Team Cross (ab 3.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: 4 x 5km Staffel Damen (8.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey: Vorrunde Herren Deutschland - China (9.40 Uhr)

Biathlon: 10km Sprint Herren (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 500m Herren (11.53 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Skispringen: Großschanze Herren (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Skeleton: Damen Lauf 4 (14.55 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Sonntag, 13. Februar, ARD, 1.25 Uhr bis 17.49 Uhr

Ski alpin: Riesenslalom Herren 1. Lauf (3.15 Uhr)

Ski alpin: Riesenslalom Herren, 2. Lauf (6.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: 4 x 10km Staffel Herren (8.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 10km Verfolgung Damen (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 12,5km Verfolgung Herren (11.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack: 3000 Staffel Damen (12.44 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack: 500m Herren Finale (13.14 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 500m Damen (14.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey: Vorrunde Herrren USA - Deutschland (14.10 Uhr)

Montag, 14. Februar (ARD) 1.45 Uhr bis 17.00 Uhr

Eiskunstlauf: Eistanz Kür (2.22 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Slopestyle Damen (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Bob: Monobob Damen 4. Lauf (4.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Skispringen: Teamwettbewerb Herren (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Aerials Damen (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Dienstag, 15. Februar (ZDF) 2.00 bis 17.00 Uhr

Snowboard: Big Air Damen (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Slopestyle Herren (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Abfahrt Damen (4.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Snowboard: Big Air Herren (6.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: Mannschaftsverfolgung Herren und Damen, Halbfinale und Finale (ab 7.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Nordische Kombination: Einzel Gundersen Großschanze (9.00 Uhr)

Biathlon: 4x7,5km Staffel Herren (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Nordische Kombination: Einzel Gundersen Langlauf (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Bob: Zweier-Bob Herren Lauf 4 (14.50 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

+++ Olympia 2022: Absage von DIESEM Turnier droht! „Das ist die Gefahr“ +++

Mittwoch, 16. Februar (ARD) 2.05 Uhr bis 18.00 Uhr

Ski alpin: Slalom Herren 1. Lauf (3.15 Uhr)

Ski alpin: Slalom Herren 2. Lauf (6.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 4x6km Staffel Damen (8.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: Teamsprints klassisch Damen und Herren (ab 10.00 Uhr, Finals ab 12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Aerials Herren (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey: Spiel um Platz 3 Damen (12.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shorttrack: 5000 Staffel Herren (13.44 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Shortrack: 1500m Damen Finale (14.18 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Olympia 2022: Linus Strasser kämpft auf der Skipiste um die Medaillen. Foto: imago images/Pixsell

Donnerstag, 17. Februar (ARD) 2.10 Uhr bis 17.00 Uhr

Ski alpin: Kombination Damen – Abfahrt (3.30 Uhr)

Eishockey: Finale Damen (5.10 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Kombination Damen – Slalom (7.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Ski Cross Damen, Achtelfinale bis Finale (ab 7.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Nordische Kombination: Team Gundersen Großschanze (9.00 Uhr)

Eissschnelllauf: 1000m Damen (9.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eiskunstlauf: Damen Kür (11.08 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Nordische Kombination: Team Gundersen Langlauf (12.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freitag, 18. Februar (ZDF) 2.25 Uhr bis 17.00 Uhr

Freestyle Ski: Halfpipe Damen (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Curling: Spiel um Platz 3 Herren (7.05 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Freestyle Ski: Ski Cross Herren, Achtelfinale bis Finale (ab 7.45 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: 1000m Herren (9.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 15km Massenstart Herren (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Natalie Geisenberger geht in der Eisröhre auf Medaillenjagd. Foto: imago images/Sammy Minkoff

Samstag, 19. Februar (ZDF) 2.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Freestyle Ski: Halfpipe Herren (2.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Ski alpin: Mixed Team Parallel (ab 4.00 Uhr, Finale um 5.46 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: 50km Massenstart Herren Freistil (7.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Curling: Finale Herren (7.05 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eisschnelllauf: Massenstart Damen und Herren, Halbfinale und Finale (ab 8.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Biathlon: 12,5km Massenstart Damen (10.00 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eiskunstlauf: Paarlauf Kür (12.08 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Curling: Spiel um Platz 3 Damen (13.05 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey: Spiel um Platz 3 Herren (14.10 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Bob: Zweier-Bob Damen Lauf 4 (14.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Sonntag, 20. Februar (ARD) 1.25 Uhr bis 15.30 Uhr

Curling: Finale Damen (2.05 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Bob: Vierer-Bob Herren Lauf 4 (4.20 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Eishockey: Finale Herren (5.10 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Langlauf: 30km Massenstart Frauen Freistil (7.30 Uhr) (Medaillen-Entscheidung)

Hinweis: Kurzfristige Änderung im Zeitplan sind möglich

Olympia 2022: ARD, ZDF und Eurosport – das sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten

Du willst wissen, mit welchen Teams die Sender bei Olympia am Start sind? Dann bist du hier genau richtig >>>

Olympia 2022: ARD muss auf SIE verzichten

Vor der Abreise nach Peking wurde eine Reporterin der ARD positiv auf das Coronavirus getestet. Für sie fällt die Reise zu Olympia 2022. Das ist besonders bitter. Hier alle Infos >>>

Olympia 2022: Sportschau (ARD) steht vor massivem Problem – Sender droht ein Desaster

Der ARD droht bei Olympia 2022 ein Problem. Hier mehr dazu erfahren >>> (fs)