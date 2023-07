Mehr Tradition geht nicht – wenn die Königsklasse des Motorsports am Wochenende Halt in England macht. Der Silverstone-GP der Formel 1 gehört zu den geschichtsträchtigsten Rennen, war schon in der ersten Saison 1950 am Start.

2023 wird der Große Preis von Großbritannien wieder mit Spannung erwartet. Nicht selten war es sein Heimrennen, in dem Lewis Hamilton dem neuen Dominator Max Verstappen einen empfindlichen Schlag verpassen konnte. Der Silverstone-GP der Formel 1 im Live-Ticker – hier gibt’s alle Infos.

Formel 1 – Silverstone-GP im Live-Ticker: Wer gewinnt in Großbritannien?

Nächster Verstappen-Coup? Hamilton-Ausrufezeichen? Und was macht Ferrari in der Krise? Alle Infos von allen Sessions des Wochenendes, bei uns verpasst du nichts. Viel Spaß beim Live-Ticker des Silverstone-GP der Formel 1!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.01 Uhr: Übrigens gabs wie in der Formel 3 einen satten Regenguss. Für die Red Bulls lief es wohl auch deshalb ziemlich bescheiden. Platz 8 und 14 standen am Ende von FP3.

13.40 Uhr: FP3 – und der nächste Williams-Hammer. Diesmal fährt Albon nach Leclerc sogar die zweitbeste Zeit. Dreimal „Podium“ in den drei Trainins-Sessions. Jetzt muss die Leistung nur ins Qualifying rübergewuppt werden.

10.50 Uhr: Heftiger Wetter-Umschwung in Silverstone! Beim Formel-3-Rennen gibts plötzlich einen heftigen Regenguss. Der sorgt sogar für einen Safetycar-Einsatz, auch wenn es keinen Unfall oder ähnliches gab. Droht das gleich auch der Formel 1?

Samstag, 9.40 Uhr: Guten Morgen! Heute wird bei der Qualifikation die Startaufstellung ausgefahren. Zuvor gibt es noch das dritte Training. Wir begleiten euch durch den F1-Tag.

16.55 Uhr: Was ist denn mit den Williams los? Alex Albon landet auch im 2. Training auf dem dritten Platz, Teamkollege Logan Sargeant sorgt mit der fünftschnellsten Zeit ebenfalls für Staunen. Der britische Rennstall scheint einen Sahnetag erwischt zu haben. Morgen geht es weiter.

15.06 Uhr: Und schon geht es weiter mit FP2. Alle bereit?

14.40 Uhr: Heimrennen, 800. Grand Prix, Sonderlackierung und jetzt das: Williams hat an einem besonderen Wochenende direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Alex Albon fährt die drittschnellste Zeit. Nur die beiden Red Bull waren schneller.

13.30 Uhr: Und los geht’s mit dem ersten Freien Training. Die ersten Boliden sind auf der Strecke, vor allem Aston Martin scheint es heute eilig zu haben.

Freitag, 12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker vom Silverstone-GP der Formel 1! Hier gibt’s alle Infos und Highlights vom Freitag bis zur karierten Flagge am Sonntag.