Des einen Freud – des anderen Leid! Während Max Verstappen in der Formel 1 einfach nicht mehr aufzuhalten ist und sich eine Pole-Position und einen Rennsieg nach dem anderen schnappt, kassiert sein Teamkollege Sergio Perez den nächsten heftigen Rückschlag.

Beim Qualifying zum Großbritannien-GP schafft es Verstappen natürlich wieder, die schnellste Runde zu fahren und somit am Sonntag beim Rennen (9. Juli) seinem dritten WM-Titel in der Formel 1 immer näherzukommen. Perez hingegen verpasst zum fünften Mal in Folge (!) mit dem besten Auto die Top Ten. Droht dem ohnehin kritisierten Mexikaner jetzt endgültig das Aus bei Red Bull? Helmut Marko äußert sich

Formel 1: Nächster Rückschlag für Perez

Seit dem Rennen in Miami Anfang Mai hat Verstappen jeden Grand Prix gewonnen, ein Sieg am Sonntag wäre der sechste in Serie. Diese Marke erreichten in der Geschichte der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg.

Die zwei anderen Grands Prix in diesem Jahr hat Teamkollege Sergio Perez für sich entschieden. Doch seitdem gibt es einen Rückschlag nach dem anderen. Der Red-Bull-Pilot schied im Qualifying für den Silverstone-GP einmal mehr früh aus. Auf Platz 16 war für Perez schon in Q1 Schluss. Es ist bereits das fünfte Mal hintereinander, dass er die Top 10 verpasst.

In den vergangenen Wochen und Monaten stand Perez immer wieder in der Kritik, weil er mit seinem Teamkollegen Verstappen einfach nicht mithalten kann. Insider sagen sogar ein frühzeitiges Aus für Perez vorher.

Perez vor dem Aus? Boss spricht Klartext

Gute Argumente konnte der Formel-1-Pilot in Silverstone beim Qualifying jetzt nicht zeigen. Droht ihm tatsächlich jetzt das Aus beim Weltmeister-Rennstall? Red-Bull-Sportchef Helmut Marko nahm ihn überraschenderweise in Schutz. „Das muss er in den Griff kriegen“, sagte Marko bei „Sky“. „Das war schon früher eine Schwäche bei ihm. Sie tritt aber aktuell zu häufig auf. Daran muss er und müssen wir arbeiten.“

Aber: Es gebe aktuell „keinen Handlungsbedarf“ bei Perez, so der Red-Bull-Macher, der auch auf die „schwierigen Bedingungen“ wegen der Wetterverhältnisse in Silverstone verwies.

Perez hat also weiterhin die Chance, sich zu beweisen. Angst um einen Fahrertausch bei Red Bull muss er sich also nicht machen.