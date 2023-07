Und plötzlich waren sie wieder da! Beim Großen Preis von Großbritannien konnte Max Verstappen den sechsten Sieg in Folge einfahren, doch für eine Riesen-Überraschung sorgten zwei andere Formel-1-Fahrer.

Lando Norris und Oscar Piastri waren bereits beim Qualifying am Samstag überragend und konnten beim Silverstone-GP jetzt ebenfalls überzeugen. Die Formel-1-Fans freuen sich über die starken Platzierungen der beiden Piloten.

Formel 1: Wie Phönix aus der Asche

Der Formel-1-Start in die neue Saison verlief für McLaren nicht sonderlich gut. Doch Rennen für Rennen konnten sich Lando Norris und Oscar Piastri in der Top Ten behaupten und wichtige Punkte für den Traditions-Rennstall einfahren.

Schon beim Großen Preis von Österreich fuhr Norris auf Platz vier vor. Die Updates von McLaren haben sich voll ausgezahlt – und das jetzt beim Heimrennen von Norris in Silverstone. Beim Qualifying hatte er Max Verstappen fast die Pole Position weggeschnappt, wurde am Ende aber Zweiter. Sein Teamkollege Piastri war direkt dahinter.

Im Rennen am Sonntag überholte Norris direkt am Start Verstappen, wurde aber dann wenige Runden später eingeholt. Am Ende aber schaffte es der 23-Jährige auf den souveränen zweiten Platz. Eine dicke Überraschung in der Motorsport-Königsklasse.

Norris überglücklich

Und auch Teamkollege Piastri konnte die beste Platzierung in seiner ersten Formel-1-Saison erreichen. Der Australier schaffte es auf Platz vier, weil Lewis Hamilton einen cleveren Boxenstopp eingelegt hatte, als das Safetycar raus musste. Dennoch ist die Freude bei McLaren groß, über zwei starke Platzierungen in Großbritannien.

„Das war Wahnsinn. Das ganze Team hat super gearbeitet. Es war ein toller Kampf am Ende mit Lewis und ich konnte ihn aufhalten. Ich habe versucht, Max zu überholen, aber es hat leider nicht geklappt. Dennoch sind wir sehr zufrieden“, sagte Norris direkt nach dem Rennen.

Für viele Motorsport-Fans gibt es jetzt große Hoffnungen, dass Verstappen endlich mal besiegt werden kann. Es war bereits der sechste Sieg in Folge für den Red-Bull-Star.