Mehr Tradition geht nicht – wenn die Königsklasse des Motorsports am Wochenende Halt in England macht. Der Silverstone-GP der Formel 1 gehört zu den geschichtsträchtigsten Rennen, war schon in der ersten Saison 1950 am Start.

2023 wird der Große Preis von Großbritannien wieder mit Spannung erwartet. Nicht selten war es sein Heimrennen, in dem Lewis Hamilton dem neuen Dominator Max Verstappen einen empfindlichen Schlag verpassen konnte. Der Silverstone-GP der Formel 1 im Live-Ticker – hier gibt’s alle Infos.

Formel 1 – Silverstone-GP im Live-Ticker: Wer gewinnt in Großbritannien?

Nächster Verstappen-Coup? Hamilton-Ausrufezeichen? Und was macht Ferrari in der Krise? Alle Infos von allen Sessions des Wochenendes, bei uns verpasst du nichts. Viel Spaß beim Live-Ticker des Silverstone-GP der Formel 1!

Startaufstellung – Silverstone-GP:

Verstappen (Red Bull) Norris (McLaren) Piastri (McLaren) Leclerc (Ferrari) Sainz (Ferrari) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Albon (Williams) Alonso (Aston Martin) Gasly (Alpine) Hülkenberg (Haas) Stroll (Aston Martin) Ocon (Alpine) Sargeant (Williams) Perez (Red Bull) Tsunoda (AlphaTauri) Zhou (Alfa Romeo) De Vries (AlphaTauri) Magnussen (Haas) Bottas (Alfa Romeo)

15.59 Uhr: Gleich ist es endlich so weit. Der Große Preis von Großbritannien: Wer steht am Ende ganz oben auf dem Podest?

15.43 Uhr: Sollte Verstappen heute gewinnen, wäre es der sechste Sieg in Folge. Damit würde er mit Michael Schumachers Serie aus 2000/01 gleichziehen. Das wäre Platz fünf im All-Time Ranking. Ob er jemals an Sebastian Vettel ran kommt? Der ehemalige Pilot gewann neun Rennen in Folge.

15.39 Uhr: Noch knapp 20 Minuten, die Teams und die Fahrer sind bereit. Das Wetter in Silverstone sieht wie folgt aus: Die Lufttemperatur liegt bei rund 23 Grad, der Asphalt ist 34 Grad warm.

15.23 Uhr: Riesen-Aufregung gab es im Qualifying bei Ferrari! Zwischen den beiden Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz ist ein Streit eskaliert. In Silverstone geht es wieder rund.

15.00 Uhr: Für Mick Schumacher wurde es auch spannend. Weil Lewis Hamilton und George Russell Probleme am Auto hatten, musste der Ersatzpilot ran. Hier alle Infos.

14.47 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde geht es dann endlich los. Wird Verstappen erneut gewinnen? Schaffen die beiden McLaren-Piloten eine weitere Überraschung und wird Hülkenberg in den Punkten landen? Um 16 Uhr ist Rennstart.

10.45 Uhr: Fast unter ging im spektakulären Qualifying gestern ein Schock-Moment. Als alle Fahrer in Q1 gleichzeitig auf der Out-Lap waren, gerieten Max Verstappen und Lewis Hamilton aneinander. Verstappen wollte seinen alten Widersacher überholen, der kurvte aber gerade herum, um seine Reifen aufzuwärmen. Vorwürfe, der Brite habe sich extra breit gemacht um seinen Rivalen auszubremsen, entkräfteten beide nachher. Also alles gut gegangen und kein böses Blut.

Sonntag, 9.14 Uhr: Guten Morgen, es ist Racing Day! Heute steigt der Silverstone-GP und wir freuen uns drauf.

22.23 Uhr: Das war’s vom heutigen Samstag. Wir melden uns dann morgen zum Großen Preis von Großbritannien.

21.42 Uhr: Spannend wird auch der Blick auf das Wetter für morgen. In Silverstone zeigt sich nach Wettervorhersagen die Sonntag die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Es könnte hin und wieder ein wenig regnen.

20.20 Uhr: Bottas wurde disqualifiziert! Der 33 Jahre alte Finne hatte es nicht mehr zurück in die Box nach seiner schnellen Runde geschafft. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass im Alfa Romeo des Formel-1-Piloten nicht mehr ausreichend Sprit war. Somit wird er von ganz hinten loslegen müssen.

19.38 Uhr: Muss sich Sergio Perez jetzt vor einem Aus fürchten? Nach dem Rennen nahm ihn Helmut Marko überraschenderweise in Schutz. Es gebe aktuell „keinen Handlungsbedarf“ bei Perez, so der Red-Bull-Macher, der auch auf die „schwierigen Bedingungen“ wegen der Wetterverhältnisse in Silverstone verwies.

18.25 Uhr: Gibt es in der Formel 1 bald den ersten Fahrerwechsel? Red-Bull-Sportchef Helmut Marko mit interessanten Aussagen. Alle Hintergründe dazu gibt es hier.

17.31 Uhr: Hülkenberg verpasste nur knapp das dritte Qualifying. Der Haas-Pilot sorgt sich aber mehr um das Rennen und zeigt sich genervt. Hier mehr dazu.

17.17 Uhr: Das Qualifying ist beendet! Max Verstappen holt sich die Pole-Position in einem sehr spannenden Q3! Kurz vor dem Ende hat Norris nämlich die schnellste Zeit gehabt, aber der Red-Bull-Pilot schafft es auf die eins und beginnt morgen von ganz vorne. Hinter Norris startet ein weiterer McLaren-Fahrer. Ein starker Piastri wird Dritter vor den beiden Ferraris Leclerc und Sainz. Was für ein Tag von McLaren!

17.05 Uhr: Jetzt geht es los in Q3. Wer holt sich die Pole? Weiterhin mit dabei ist Williams-Pilot Alex Albon und auch die beiden McLaren-Fahrer Piastri und Norris, die sehr stark unterwegs sind.

16.57 Uhr: Q2 ist beendet und Hülkenberg ist raus! Der einzige Deutsche wird nur 11. Außerdem werden Stroll, Ocon, Sargeant und Bottas gleich nicht mehr um die Pole mitfahren können.

16.52 Uhr: Mittlerweile scheint hier die Sonne, die Strecke wird immer schneller. Hülkenberg droht das Aus in Q2, wenn er sich jetzt nicht schnell verbessert.

16.46 Uhr: Im Q2 ist es bislang trocken. Die Piloten drehen eine Runde nach der anderen. Bottas fährt indes nicht mehr mit und startet morgen von Platz 15.

16.40 Uhr: Jetzt geht das zweite Qualifying los. Welche fünf Fahrer fliegen dieses Mal raus?

16.31 Uhr: Was für Drama! Sergio Perez fliegt zum 5. Mal in Q1 raus! Der Mexikaner wird nur 16. und ist raus. Ebenfalls nicht weiter sind Tsunoda, Zhou, de Vries und Magnussen.

16.26 Uhr: Kuriose Szene! Max Verstappen fährt in der Boxengasse leicht gegen die Wand, als er rausfahren wollte und macht sich dabei die Frontflügel kaputt. Die Mechaniker tauschen die Nase schnell wieder aus. Da hat der Red-Bull-Pilot glück, dass nicht Schlimmeres passiert ist. Währenddessen läuft Q1 wieder. Knapp drei Minuten haben die Piloten jetzt noch für 1-2 Runden Zeit.

16.22 Uhr: Es dauert hier etwas, bis Magnussens Auto von der Strecke entfernt werden kann.

16.16 Uhr: Drei Minuten vor dem Ende ist das Rennen aufgrund einer Roten Flagge unterbrochen. Kevin Magnussen steht kurz vor der Einfahrt der Boxengasse. Das könnte wichtig für Nico Hülkenberg werden, der sich aktuell mit dem 15. Platz ins Q2 retten könnte.

16.12 Uhr: Jetzt fängt es an zu regnen in Silverstone.

16.05 Uhr: Schrecksekunde für Hamilton, der sich dreht und im Kiesbett landet. Es fehlte nicht mehr viel und der Mercedes-Star wäre in die Bande gekracht.

16 Uhr: Auf geht’s in Q1! Die Piloten haben jetzt 18 Minuten Zeit, sich für das Q2 zu qualifizieren. Noch regnet es nicht, die Strecke ist halbwegs trocken.

15.52 Uhr: Gleich geht es los mit dem ersten Quali. Wer holt sich die Pole und wo landet der einzige Deutsche Nico Hülkenberg?

15.08 Uhr: In weniger als einer Stunde geht es dann mit dem Qualifying los. Gerade ist das Formel-2-Rennen zu Ende gegangen. Es sind noch einige dunkle Wolken zu sehen. Mal schauen, ob es später wieder regnen wird.

14.01 Uhr: Übrigens gabs wie in der Formel 3 einen satten Regenguss. Für die Red Bulls lief es wohl auch deshalb ziemlich bescheiden. Platz 8 und 14 standen am Ende von FP3.

13.40 Uhr: FP3 – und der nächste Williams-Hammer. Diesmal fährt Albon nach Leclerc sogar die zweitbeste Zeit. Dreimal „Podium“ in den drei Trainings-Sessions. Jetzt muss die Leistung nur ins Qualifying rübergewuppt werden.

10.50 Uhr: Heftiger Wetter-Umschwung in Silverstone! Beim Formel-3-Rennen gibts plötzlich einen heftigen Regenguss. Der sorgt sogar für einen Safetycar-Einsatz, auch wenn es keinen Unfall oder ähnliches gab. Droht das gleich auch der Formel 1?

Samstag, 9.40 Uhr: Guten Morgen! Heute wird bei der Qualifikation die Startaufstellung ausgefahren. Zuvor gibt es noch das dritte Training. Wir begleiten euch durch den F1-Tag.