Formel 1: Nach Vettels Abschied – jetzt folgt die große Entschuldigung

Seine letzten beiden Jahre in der Formel 1 hatte sich Sebastian Vettel sportlich sicherlich etwas erfolgreicher vorgestellt. Mit einem Auto wie dem von Aston Martin war das allerdings nicht möglich.

Nach seinem Karriereende in der Formel 1 bekam der vierfache Weltmeister jetzt eine Entschuldigung des britischen Rennstalls. Aston Martin bedauere es, dem Heppenheimer kein gutes Auto zur Verfügung gestellt zu haben.

Formel 1: Aston Martin enttäuschte

Mit Red Bull und Ferrari kämpfte Sebastian Vettel um den WM-Titel. Mit Aston Martin fuhr er in 42 Rennen lediglich einmal auf das Podium – in Aserbaidschan 2021. Insgesamt holte der Star-Pilot nur 80 Punkte.

Grund dafür war einfach das langsame Auto von Aston Martin. Dabei lief es ein Jahr vorher, damals noch mit dem Namen Racing Point, viel besser. Sergio Perez gewann ein Rennen, holte 125 Punkte und wurde Vierter in der WM-Wertung. Und auch in der Team-WM sahnte Racing Point gut ab, wurde mit 195 ebenfalls Vierter.

Mit Vettel erhoffte man sich ähnliche Erfolge. Doch wie soll das ohne ein konkurrenzfähiges Auto funktionieren? Neben einer Entschuldigung zum Abschluss gab es noch einmal dankende Worte in Richtung des viermaligen Formel-1-Champions. „Er hat einen großen Einfluss auf unser Team gehabt“, sagt Aston-Martin-Performance-Direktor Tom McCullough gegenüber „Motorsport-Total“.

Formel 1: „Leider kein Auto gegeben, das gut genug ist“

„Er war seit zwei Jahren hier und kam von zwei großen Teams mit der Erfahrung, Rennen und Meisterschaften zu gewinnen. Er hat also viel Wissen in unser Team eingebracht, über viele kleine Details, darüber, wie man arbeitet, wie man das Auto entwickelt und was wirklich wichtig ist. Der Fahrer ist einer der besten Sensoren“, so McCullough weiter.

Vettel sei immer sehr motivierend und liebenswert gewesen, der „wirklich hart gearbeitet“ hat und in jedem Bereich angetrieben habe, erinnerte sich der Performance-Direktor zurück, der es auch bedauert, dass Vettel keine großen Erfolge feiern konnte.

„Und er hat uns geholfen, unser Spiel zu verbessern. Leider haben wir ihm kein Auto gegeben, das gut genug ist, um weiter vorne in der Startaufstellung mitzufahren. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge von ihm gelernt und uns verbessert. Und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren hoffentlich die Ergebnisse davon sehen werden.“