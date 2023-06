Die Formel 1 hält wieder in Europa! An diesem Wochenende steht der Österreich-GP an. Die Piloten kämpfen in Spielberg um wichtige WM-Punkte und werden dabei auch versuchen, den fast unbesiegbaren Max Verstappen hinter sich zu lassen.

Auf dem Red-Bull-Ring erhoffen sich daher unter anderem Mercedes, Aston Martin und Ferrari, in der Formel 1 wieder für etwas mehr Spannung sorgen zu können. Ob Verstappen endlich mal besiegt werden kann?

Formel 1 – Österreich-GP im Live-Ticker

An diesem Wochenende wird es neben dem Österreich-GP auch ein Sprintrennen geben. In der Formel 1 sind sie nicht so beliebt. Dennoch erhoffen sich die Fans viele spannende Duelle. In unserem Live-Ticker gibt es alle interessanten Infos!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

8.46 Uhr: Aber das ist noch nicht alles: In Österreich ist Regen angesagt! Am Freitag ist noch leichter Regen vorhergesagt, dafür wird es am Samstag heftige Regenfälle geben. Am Sonntag verbessert sich das Wetter in Spielberg. Zwar bleiben die Temperaturen mit maximal 22 Grad für den Sommer recht niedrig und die Wolken verziehen sich nicht, doch zumindest ist die Chance auf Regen deutlich geringer als an den Tagen zuvor.

8.13 Uhr: Bei den Piloten herrscht schon vor dem Rennen große Sorge. Der Red-Bull-Ring ist nämlich gerade einmal 4,318 Kilometer lang und könnte für viel Chaos, Frust und Strafen sorgen – wie schon in den Jahren zuvor. Von Fernando Alonso gibt es eine Idee an die FIA. „Eine Idee wäre eine Rückkehr zum Einzelzeitfahren“, sagt der Aston-Martin-Pilot. Alternativ schlug der Spanier eine Aufteilung des Fahrerfeldes zumindest im ersten Qualifying in zwei Gruppen a zehn Piloten vor. Für solch eine Änderung müssten aber alle Beteiligten der Formel 1 zustimmen.

7.30 Uhr: Spielberg ist ein Sprint-Rennwochenende! An die eilig beschlossene Reform aus dem April müssen sich die Teams erst gewöhnen. So steht am Freitagmittag ein einstündiges freies Training an und am Nachmittag gibt es dann das Qualifying. Am Samstag (1. Juli) findet das Sprintrennen statt. Der Sieger bekommt acht WM-Punkte: Mittags wird die Startreihenfolge in einem weiteren Qualifying ausgefahren, am Nachmittag folgt das Sprintrennen über ein Drittel der Grand-Prix-Distanz. Beim Großen Preis am Sonntag über 71 Runden ist dann alles wie gehabt.

Mehr News für dich:

Freitag, 30. Juni, 7 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Österreich-GP. Wir halten dich in unserem Live-Ticker über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden.