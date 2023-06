Formel 1: Deutsche Fans am Boden – jetzt ist es traurige Gewissheit

Eine Saison in der Formel 1 ohne Rennen in Deutschland? Jahrzehntelang war das undenkbar – heute ist es traurige Routine. Und trotz aller Hoffnungen der deutschen Motorsport-Fans wird das vorerst auch so bleiben.

Der Boss des Hockenheimrings hat nun mit klaren Worten ausgeschlossen, dass es in den kommenden Jahren ein Comeback in der Formel 1 geben wird. In den nächsten Jahren ist an eine Rückkehr nicht zu denken.

Formel 1: Deutschland-GP rückt in weite Ferne

Deutschland gilt als motorsportverrücktes Land. Klar, als Autobauer-Nation genießen wir weltweit einen exzellenten Ruf, hatten mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel zwei Mega-Stars, die die Formel 1 dominierten und die Massen begeisterten.

Deshalb stand auch viele Jahre außer Frage, dass die Königsklasse auch in der Bundesrepublik Halt macht. Jahr für Jahr wurde auf Nürburgring oder Hockenheimring um WM-Punkte gekämpft – zweimal sogar auf beiden. Doch diese Zeiten sind vorbei. Seit 2019 hat es keinen Deutschland-GP mehr gegeben, nur einmal war die Formel 1 noch zu Gast, als der Nürburgring in der Pandemie als Eifel-GP einsprang. In den letzten drei Jahren schauten die Fans dagegen ganz in die Röhre.

„Noch ein weiter Weg zu gehen“

Und das wird wohl auch vorerst so bleiben. Der Chef des Hockenheimring hat jetzt mit klaren Worten einer zeitnahen Rückkehr in den Rennkalender eine Absage erteilt. „Der Wunsch wäre, dass wir in den nächsten Jahren auf dem Hockenheimring auf regelmäßiger Basis wieder ein Rennen haben werden. Aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen“, sagt Jorn Teske deutlich. „Realistischerweise sprechen wir da sicherlich nicht über 2024 oder 2025, sondern vermutlich erst ab 2026.“

Frühestens in drei Jahren kommt ein Hockenheim-Rennen wieder in Frage. Auf dem Nürburgring sieht es ähnlich aus. Das Kernproblem: Die Refinanzierung der horrenden Abgaben an die FIA. „Wenn die finanziellen Rahmen so blieben, wie sie in der Vergangenheit waren und das Risiko so bliebe, wie es in der Vergangenheit war, dann scheint es nicht sehr realistisch“, sagt Teske. Worte, die sogar ein komplettes Aus der Formel 1 in Deutschland nicht ausschließen.