Für Deutschland waren die Formel-1-Zeiten schon einmal besser. Kein eigenes Heimrennen mehr und nur noch ein deutscher Fahrer im Grid. Die Präsenz von Deutschland in der Motorsport-Königsklasse hat in den vergangenen Jahren gelitten. Da sind Events auf dem Nürburg- oder dem Hockenheimring noch einmal wichtiger, um große Persönlichkeiten nach Deutschland zu locken.

Das ist den Veranstaltern der „Red Bull Formula Nürburgring“ in diesem Jahr gelungen. Denn neben Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo hat nun auch ein aktueller Formel-1-Pilot seine Teilnahme an dem Event bestätigt.

Formel 1: Tsunoda kommt nach Deutschland

Neben Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel wird auch Yuki Tsunoda am Motorsport-Event des Jahres teilnehmen. Im Rahmen der Show-Veranstaltung „Red Bull Formula Nürburgring“ wird der Japaner über die Nordschleife düsen, teilte sein Rennstall in einer Pressemitteilung am Montag (26. Juni) mit. Damit wird er der jüngste Fahrer sein, der bis dato je über die Nürburgring Nordschleife gefahren ist.

„Die Scuderia AlphaTauri freut sich, bestätigen zu können, dass Yuki Tsunoda am 9. September 2023 am ersten Show-Event auf dem Nürburgring teilnehmen wird. Motorsportfans können sich auf beeindruckende Showläufe und weitere Motorsport-Highlights freuen“, heißt es vonseiten AlphaTauris.

Auch Tsunoda selbst fiebert diesem Highlight schon entgegen. „Ich bin noch nie auf dem Nürburgring gefahren, deshalb freue ich mich schon sehr auf das Event im September. Ich kann es kaum erwarten, dort mit dem HONDA NSX GT3 Evo, ein unglaubliches Auto und eine bewährte Siegermaschine auf höchstem GT3-Wettbewerbs-Niveau, zu fahren. Ich weiß, die Nordschleife ist eine legendäre Strecke. Bereits im Gran Turismo-Videospiel hat sie mir schon sehr gut gefallen“, so der Youngster.

Motorsport-Event der Extraklasse

Mit „Red Bull Formula Nürburgring“ kehrt die Formel 1 am 09. September 2023 im Rahmen von Show Runs auf die Nordschleife zurück und belebt den weltberühmten und legendären Ring einmal mehr. Erstmals seit über zehn Jahren feiern die F1-Wagen ihr Comeback an diesem historischsten Ort des Motorsports. Die rund 30.000 Zuschauer erwartet ein Motorsportevent der Superlative mit atemberaubenden Shows.

Auf die deutschen Motorsport-Fans wartet also ein echtes Highlight, an dem unter anderem Tsunoda teilnehmen wird. Bis zum September werden sie sich allerdings noch gedulden müssen. Bis dahin kann man den Japaner aber in der Formel 1 verfolgen. So auch am kommenden Sonntag beim Großen Preis von Österreich (02. Juli, 15.00 Uhr).