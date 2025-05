Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Ferrari-Star fassungslos – Albtraum geht weiter

Die Formel 1 geht in die achte Runde der Saison. Und die ist nicht irgendeine. Der legendäre Monaco-GP steht auf dem Plan. Das heißt wie immer: Enge Kurven, alle Fahrer am Limit – und ein irre wichtiges Qualifying.

Erstmals mit zwei Pflicht-Boxenstopps belegt, müssen die Piloten in Monte Carlo wieder alles aus sich herausholen und volles Risiko gehen. Die Formel 1 schaut mit Spannung ins Fürstentum – wer holt sich den prestigeträchtigsten Sieg der Saison?

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Alles zum Rennen hier

Auch wir schauen genau hin und bieten wie immer einen Live-Ticker zum Formel-1-GP von Monaco. Hier verpasst du kein Highlight, kein Manöver, keinen Crash – und wirst bis zum Rennen mit allen Infos versorgt. Viel Spaß!

+++ Live Ticker aktualisieren +++

Zeitplan Monaco-GP:

1. Freies Training: Freitag, 13:30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 17:00 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 12:30 Uhr

Qualifying: Samstag, 16:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 15:00 Uhr

13.45 Uhr: Und das war nur der Anfang. Auf einer langsamen Runde wird Lance Stroll nicht rechtzeitig vor dem herannahenden Leclerc gewarnt. Der Ferrari-Star fährt mit einem Knall auf seinen Vordermann auf, zerstört sich dabei den Frontflügel. Auch wenn er nichts dafür kann: Die Albtraum-Serie für den 287-Jährigen geht weiter. Er erlebt bislang eine Saison zum Vergessen.

13.35 Uhr: Leclerc greift bei seinem Heimrennen gleich mal ins Klo. Keine zwei Minuten ist die Strecke freigegeben, da verbremst sich der Monegasse und fährt in eine Sackgasse und muss rückwärts rausrangieren.

12.12 Uhr: Um mehr Racing-Action zu bieten, hat sich die FIA für dieses Rennen etwas Neues überlegt: Jeder Fahrer MUSS zweimal an die Box. Zuletzt hatte sich gezeigt, dass man selbst auf einem Reifensatz mangels Verschleiß im engen Stadtkurs easy die 78 Runden absolvieren kann. Hier alle Details zur Entscheidung.

11.30 Uhr: In zwei Stunden steht die erste Session in Monte Carlo an. Im FP1 werden die Teams testen, was das Zeug hält, um bestmöglich vorbereitet in das Qualifying zu gehen. Denn jeder weiß: Mangels Überholmöglichkeiten im Rennen ist die Startaufstellung maßgeblich für ein erfolgreiches Wochenende.

Mehr News:

Freitag, 10.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Monaco-Grandprix der Formel 1. Wir geleiten dich sanft durch die harte Renn-Action des Wochenendes.