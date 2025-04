Formel 1: Nach Katastrophenstart – neue Hoffnung für Ferrari?

Gerade einmal 78 Punkte nach fünf Rennwochenenden. Ferrari hat einen denkbar schlechten Start in die neue Saison der Formel 1 hingelegt. Der italienische Traditionsrennstall läuft seinen eigenen Ansprüchen einmal mehr hinterher.

Bis zuletzt deutete zudem wenig daraufhin, dass sich Ferraris Leistungen in naher Zukunft bessern werden. Vor allem Lewis Hamilton äußerte diesbezüglich große Bedenken (wir berichteten). Gibt es nun Licht am Ende des Tunnels? Ein Bericht sorgt für Aufsehen im Kosmos der Formel 1.

Formel 1: Ferrari findet Schwachstelle im Auto

Kommt es zur großen Wende in Maranello? Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll man bei Ferrari in diesen Tagen eine große Schwachstelle des SF-25 gefunden haben. Demnach reagiere das Auto in diesem Jahr bislang besonders sensibel auf unterschiedliche Wagen-Höhen. Bedeutet im Umkehrschluss: Die Unterschiede zwischen einem vollgetanktem und leerem Wagen sind bei Ferrari zu groß.

Zu spüren bekommen das Charles Leclerc und Lewis Hamilton vor allem im Qualifying. Dort fehle es dem Rennstall an mechanischem Grip auf der Strecke. Behoben werden könne das Problem dem Vernehmen nach vor allem durch einen neuen Unterboden. Dieser kam bereits in Bahrain zum Einsatz, jetzt müsse in diesem Punkt noch nachgearbeitet werden.

Ferrari nicht chancenlos

Dennoch wisse man auch im Team, dass das Auto in diesem Jahr nicht vollkommen chancenlos ist. Vor allem wenn der Tank im Rennen leer gefahren ist, sei man teilweise sogar schneller als die Konkurrenz an der Spitze. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt sind McLaren, Mercedes und Co. häufig schon längst enteilt.

Ferrari dürfte also daran gelegen sein, die gefundenen Probleme schnellstmöglich zu beheben. Gelingt dem Rennstall von Teamchef Frederic Vasseur das in den kommenden Wochen, dürften Hamilton und Leclerc auch wieder um Rennsiege fahren.