Formel 1: Lewis Hamilton schwärmt von neuem Job – F1-Fans in Sorge

Wie viel Spaß hat Lewis Hamilton überhaupt noch am Rennsport? Über diese Frage rätseln die Formel-1-Fans in dieser Saison mehr denn je. Denn der Wechsel von Mercedes zu Ferrari hat sich bisher noch nicht wirklich ausgezahlt. Vom achten WM-Titel ist der Brite weit entfernt.

Dabei ist das sein letztes großes Ziel in der Formel 1. Was, wenn dieses in unerreichbare Ferne rückt? Könnte Lewis Hamilton schnell die Lust an der Königsklasse verlieren? Was seine Fans besonders sorgt: Der Brite stellt schon jetzt die Weichen für die Zeit nach dem Karriereende und könnte von jetzt auf gleich einem anderen Hobby nachgehen.

Formel 1: Hamilton findet neue Karrieremöglichkeiten

Sein voller Fokus gilt längst nicht mehr nur der Königsklasse. Abseits der Rennstrecke beschäftigt sich Hamilton mit zahlreichen anderen Themen, beispielsweise der Mode. So war er zuletzt beispielsweise der Co-Gastgeber der Met Gala und sorgte dort mit seinem Outfit für Aufsehen.

Aber der pfeilschnelle Brite hat noch eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt: Filme machen. Längst hat der Starfahrer eine eigene Produktionsfirma. Und mit dieser (Dawn Apollo Films) war er auch am bald erscheinenden Formel-1-Film mit Hauptdarsteller Brad Pitt als Produzent beteiligt.

Hamilton schwärmt von Filmprojekten

Bei diesem schrieb Hamilton am Drehbuch mit, um die fiktive Rennfahrer-Geschichte so authentisch wie möglich zu gestalten. Deshalb ist auch das Logo seiner Produktionsfirma im Vorspann des Hollywood Streifen zu sehen. „Ich dachte nur: Oh mein Gott, das ist verrückt!“, beschrieb der Ferrari-Fahrer seine Gefühlswelt, als er den Film erstmals sah.

Und das soll erst der Anfang gewesen sein. Hamiltons Lust auf die Filmwelt ist gerade erst geweckt worden. In Monaco berichtet er davon, dass er schon drei weitere Konzepte für Filme erarbeitet habe. „Mindestens zwei davon werden Animationsfilme sein, und einer davon befindet sich schon in der Phase des ersten Teils des Drehbuchs, es ist also spannend“, gibt er Auskunft.

Formel 1: Geht der Fokus verloren?

Auf der einen Seite dürften sich seine Fans sicher freuen, dass Hamilton so voller Ideen sprüht. Auf der anderen Seite macht sich manch einer aber auch Sorgen, dass der Fokus des Briten auf seinen Hauptberuf, den Rennsport verloren gehen könnte – oder dass der Brite schon längst an eine Karriere nach der Formel 1 denkt.

Ganz entscheidend dürften dafür wohl die kommenden Monate sein. Sollte sich abzeichnen, dass Ferrari auch nach der Regelrevolution 2026 kein titelreifes Auto für Hamilton stellen kann, könnte sich der 40-Jährige vielleicht wirklich mit dem Karriereende und anderen Aufgaben befassen.