Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Hamilton-Schock! Fällt er aus?

Die Formel 1 geht in die achte Runde der Saison. Und die ist nicht irgendeine. Der legendäre Monaco-GP steht auf dem Plan. Das heißt wie immer: Enge Kurven, alle Fahrer am Limit – und ein irre wichtiges Qualifying.

Erstmals mit zwei Pflicht-Boxenstopps belegt, müssen die Piloten in Monte Carlo wieder alles aus sich herausholen und volles Risiko gehen. Die Formel 1 schaut mit Spannung ins Fürstentum – wer holt sich den prestigeträchtigsten Sieg der Saison?

Formel 1 – Monaco-GP im Live-Ticker: Alles zum Rennen hier

Auch wir schauen genau hin und bieten wie immer einen Live-Ticker zum Formel-1-GP von Monaco. Hier verpasst du kein Highlight, kein Manöver, keinen Crash – und wirst bis zum Rennen mit allen Infos versorgt. Viel Spaß!

+++ Live Ticker aktualisieren +++

Zeitplan Monaco-GP:

1. Freies Training: Freitag, 13:30 Uhr

2. Freies Training: Freitag, 17:00 Uhr

3. Freies Training: Samstag, 12:30 Uhr

Qualifying: Samstag, 16:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 15:00 Uhr

15.49 Uhr: Auch Max Verstappen denkt, dass Charles Leclerc der Top-Favorit im Qualifying ist. Er selbst meint, dass Red Bull eine Wunderrunde brauche, um auf die Pole zu kommen. Aber wenn es einer kann, dann der Niederländer.

14.46 Uhr: Übrigens: Alle drei Trainingsbestzeiten fuhr Charles Leclerc! Kann der Monegasse gleich beim Heimspiel wieder auftrumpfen?

14.06 Uhr: Wie es aussieht, ist der Schaden nicht allzu groß. Aber wer weiß schon, was bei Ferrari passiert. Wir bleiben an der Sache natürlich dran.

13.35 Uhr: Die Qualifikation endet mit einem Knall – im wahrsten Sinne des Wortes. Lewis Hamilton rauscht zwei Minuten vor dem Ende der Session in die Leitplanke und muss zurück in die Box laufen. Sorgenfalten bei Ferrari! Denn jetzt muss es mit der Reparatur schnell gehen, sonst kann der Brite nicht in der Quali starten.

12.30 Uhr: Die Ampeln springen auf Grün. Auf geht’s!

12.02 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es mit dem letzten Training los. Kracht es wieder?

10.26 Uhr: Gestern ging es ja schon ordentlich rund. Und insbesondere die Stewards hatten schon einiges zu tun. Zum einen belegten sie Oliver Bearman mit einer Strafversetzung von 10 Plätzen für das Rennen am Sonntag (hier mehr dazu lesen).

Aber auch Lance Stroll traf es nach seinem Crash mit Leclerc. Er muss in der Startaufstellung einen Platz nach hinten und bekommt zusätzlich einen Strafpunkt.

Samstag, 24. Mai, 09.09 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 im Fürstentum. Bei der Qualifikation um 16 Uhr wird es erstmals so richtig spannend!

Formel 1: Jede Menge Unterbrechungen

19.55 Uhr: Das war es mit dem ersten Tag des Monaco-GP. Morgen geht es dann um 12.30 Uhr mit dem dritten freien Training weiter, ehe um 16 Uhr die Qualifikation ansteht. Dort wird bekanntlich der Grundstein für den Erfolg am Sonntag gelegt.

18.03 Uhr: Ferrari schlägt vorerst zurück! Nach dem bitteren ersten freien Training läuft es im zweiten freien Training deutlich besser: Am Ende steht Leclerc auf Platz eins und Hamilton auf Platz drei. Es ist nur eine Momentaufnahme – aber eine, die der Scuderia mit Blick auf den morgigen Tag und Sonntag Hoffnung geben wird.

17.25 Uhr: Und der nächste Crash, dieses Mal erwischt es McLaren-Star Oscar Piastri. Der Australier verbremst sich in Kurve eins nach Start und Ziel und schlägt frontal in der Mauer ein. Der Frontflügel des Papaya-Boliden verabschiedet sich, Piastri kann aber weiterfahren. Jetzt wird die Strecke geräumt, dann geht es weiter! Schon am ersten Tag ist in Monaco eine Menge los!

17.11 Uhr: Rote Flagge zu Beginn des zweiten freien Trainings! Red-Bull-Youngster Isack Hadjar erwischt den Eingang der Schikane am Meer überhaupt nicht, schlägt hinten links ein und macht sich so seinen Hinterreifen kaputt. In der Folge bleibt der Franzose mitten auf der Strecke stehen – rote Flagge! Wenige Sekunden später lässt er den Wagen jedoch weiterrollen und fährt in Richtung Box. In Kürze dürfte es dann also weitergehen. Bitter für den Racing-Bulls-Youngster.

13.45 Uhr: Und das war nur der Anfang. Auf einer langsamen Runde wird Lance Stroll nicht rechtzeitig vor dem herannahenden Leclerc gewarnt. Der Ferrari-Star fährt mit einem Knall auf seinen Vordermann auf, zerstört sich dabei den Frontflügel. Auch wenn er nichts dafür kann: Die Albtraum-Serie für den 27-Jährigen geht weiter. Er erlebt bislang eine Saison zum Vergessen.

13.35 Uhr: Leclerc greift bei seinem Heimrennen gleich mal ins Klo. Keine zwei Minuten ist die Strecke freigegeben, da verbremst sich der Monegasse und fährt in eine Sackgasse und muss rückwärts rausrangieren.

FIA führt neue Formel-1-Regel ein

12.12 Uhr: Um mehr Racing-Action zu bieten, hat sich die FIA für dieses Rennen etwas Neues überlegt: Jeder Fahrer MUSS zweimal an die Box. Zuletzt hatte sich gezeigt, dass man selbst auf einem Reifensatz mangels Verschleiß im engen Stadtkurs easy die 78 Runden absolvieren kann. Hier alle Details zur Entscheidung.

11.30 Uhr: In zwei Stunden steht die erste Session in Monte Carlo an. Im FP1 werden die Teams testen, was das Zeug hält, um bestmöglich vorbereitet in das Qualifying zu gehen. Denn jeder weiß: Mangels Überholmöglichkeiten im Rennen ist die Startaufstellung maßgeblich für ein erfolgreiches Wochenende.

Mehr News:

Freitag, 10.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Monaco-Grandprix der Formel 1. Wir geleiten dich sanft durch die harte Renn-Action des Wochenendes.