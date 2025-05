Formel 1: Vor Monaco-Rennen – FIA verkündet Entscheidung

Der Große Preis von Monaco ist sagenumwoben. Doch eins als Kronjuwel der Formel 1 betitelt, hat die Strecke ihre Magie für Zuschauer längst verloren. Denn: Überholen ist so gut wie unmöglich.

Meist verkommt das Rennen zu einer langweiligen Prozession. Doch Potenzial für Unfälle, Ausrutscher und Fehler sind in der Formel 1 immer da. Um diese angemessen zu bewerten und gegebenenfalls zu bestrafen, hat die FIA verraten, welche Stewards in Monaco im Einsatz sind.

Formel 1: Fahrer unter Beobachtung

Beim Rennen durch Monte-Carlo müssen die 20 Fahrer auf vieles achten und vieles bedenken. Als wäre der enge Stadtkurs fahrerisch nicht schon ansprechend genug, kommt in diesem Jahr auch noch die Sonder-Boxenstopp-Regel dazu (wir berichteten).

Dass diese von allen Piloten und Teams eingehalten wird, darauf achten in Monaco erneut vier Stewards gemeinsam mit dem Rennleiter. Die Formel 1 setzt nicht immer auf dieselben Stewards, sondern rotiert immer wieder.

Und so sind in Monaco Nish Shetty (hier mehr zu seiner Vorgeschichte mit Lewis Hamilton lesen) und Loic Bacquelaine als FIA-Vertreter dabei. Dazu kommt Vitantonio Liuzzi als ehemaliger Rennfahrer. Traditionell wird das Regelhüterteam von einem regionalen Vertreter komplettiert. In Monaco wird Jean Francois Calmes diese Ehre zuteil.

Stewards haben gleich zu tun

Wie viel Arbeit auf die Stewards an diesem Wochenende zukommen kann, zeigten gleich die ersten beiden Trainingsessions in Monaco. Zahlreiche Rote Flaggen musste man schwenken und zudem einige knifflige Entscheidungen in Bezug auf mögliche Strafen treffen.

Man kann also getrost davon ausgehen, dass die Arbeit in Qualifying und Rennen für die vier Herren nicht weniger wird. Im Gegenteil: Mit fünf Rookies im Grid der Formel 1 und der neuen 2-Stopp-Vorgabe ist das Potenzial für Chaos mehr als gegeben.