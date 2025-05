Formel 1: Knall um Traditionsstrecke! Kann sie noch gerettet werden?

Max Verstappen siegt in Imola – und könnte damit der letzte GP-Gewinner auf dem Traditionskurs gewesen sein. Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach das Rennen aus dem Formel-1-Kalender fliegen könnte.

Das wollen insbesondere die leidenschaftlichen Tifosi nicht wahrhaben. Sie wollen den Großen Preis der Emilia-Romagna retten. Eine Petition sammelt in kurzer Zeit zahlreiche Unterschriften. Ob dieser Ruf bei der Formel 1 ankommt?

Formel 1: Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung

An diese Kulisse dürfte sich Max Verstappen noch lange erinnern. Als nach seinem Sieg die niederländische Hymne erklang, sangen die italienischen Fans lautstark seinen Namen. Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung. Noch vor wenigen Jahren war er an gleicher Stelle massiv ausgepfiffen worden. Sichtlich ergriffen schaute er dem Treiben zu.

Doch die Atmosphäre spricht nicht nur für das Ansehen Verstappens, sondern besonders auch dafür, wofür die Fans in Italien stehen: Emotionen, Gänsehaut-Stimmung, bedingungslose Hingabe. Die Formel 1 in Imola ist so, wie langjährige Fans sie vor vielen Jahren kennen und lieben gelernt haben. Doch wieder einmal besteht die Gefahr, dass eine solche Traditionsveranstaltung aus dem Programm fliegt (hier mehr zu den Hintergründen lesen).

Petition für den Erhalt Imolas

Den Stein ins Rollen hatte ausgerechnet der aus Imola stammende F1-CEO Stefano Domenicali gemacht. Doch die Fans wollen das nicht hinnehmen. Daher haben sie auf der Plattform „change.org“ eine Petition gestartet, „um Imola im F1-Kalender zu halten“.

„Der Große Preis von Imola ist eine Ikone der Formel 1 – eine historische Strecke voller Leidenschaft“, heißt es darin. Es gäbe zu viel Historie, um diese Strecke einfach links liegenzulassen. Ebenso habe die F1 nach den schweren Überschwemmungen 2023 versprochen, den damals ausgefallen GP 2026 nachzuholen. Jetzt aber wackelt dieses Versprechen – ein No-Go für die Fans.

„Wir verstehen die Erfordernisse der modernen Formel 1, aber eine so geschichtsträchtige und leidenschaftliche Rennstrecke wie Imola kann nicht aufgegeben werden“, heißt es von Seiten der Initiatoren. Innerhalb von nur zwei Tagen unterschrieben bereits fast 22.000 Fans die Petition (Stand: Mittwoch, 21. Mai, 16.30 Uhr).