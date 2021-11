Formel 1: Mercedes-Boss irritiert Hamilton mit DIESEN Worten – „Bezweifele ich sehr“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Formel 1: Crasht sich einer der Fahrer zum Titel?

Zwei Mal krachte es zwischen den beiden Kontrahenten in dieser Saison schon auf dem Asphalt. Wird die gesamte Weltmeisterschaft am Ende durch einen Unfall entschieden? Diese These stellte Wolff vor wenigen Tagen in den Raum.

„Wenn sie beim letzten Rennen in Abu Dhabi um den Titel kämpfen, würde derjenige, der vorne liegt, etwas ähnliches wie in den Senna-Prost-Jahren versuchen“, ließ Wolff gegenüber der „Daily Mail“ durchscheinen.

Ayrton Senna und Alain Prost kämpften Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre erbittert um die F1-Krone. 1989 gewann Prost nach einer Kollision der beiden, ein Jahr später Senna auf ähnliche Weise.

Formel 1: Hamilton weist jegliche Vorhaben von sich

Am Rande des Mexiko-GPs zeigte sich Hamilton von den Aussagen seines Bosses stark irritiert. „Ich habe nicht gelesen, was Toto gesagt hat, aber ich bezweifle sehr, dass er das jemals andeuten würde“, ist sich der Rekordchamp sicher.

Der Brite stellt klar, dass er nicht eine Sekunde einen Gedanken daran verschwendet habe, auf diese Weise seinen achten Titel zu gewinnen. „Ich habe nie eine Meisterschaft auf diese Weise gewonnen, und wir würden das auch nie wollen“, so Hamilton. Er wolle auf die richtige Art und Weise gewinnen.

Bezogen auf seine Duelle mit Verstappen sagt er: „Ich denke, wir sind das ganze Jahr über hart gefahren. Das ist es, worum es im Motorsport geht. Das war der Grund, warum es die aufregendste Saison seit Gott weiß wann war.“

Mercedes in Mexiko vorne

In Mexiko steht Valtteri Bottas auf der Pole, Hamilton startet von zwei, Verstappen von drei. Wie das Rennen ausgeht, erfährst du hier bei uns im Live-Ticker! (mh)