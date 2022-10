Formel 1 in Japan: Regenchaos! Rennen in Suzuka unterbrochen

An diesem Wochenende kann Max Verstappen beim Großen Preis von Japan seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 klarmachen.

Ein Sieg mit schnellster Runde reicht Max Verstappen bei der Formel 1 in Japan zum nächsten großen Triumph. Ob er das schafft, erfährst du hier bei uns im Live-Ticker!

Formel 1 in Japan: Holt Max Verstappen Titel Nummer zwei?

Fällt die Entscheidung in der Formel 1 in Suzuka? Wie schlägt sich Sebastian Vettel bei seinem letzten Rennen auf seiner Lieblingsstrecke und kann Mick Schumacher sich für einen neuen Vertrag anbieten?

Alles Informationen rund um den Japan-GP der Formel 1 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Japan-GP – 2/53

Verstappen (Red Bull) Lecerlc (Ferrari) Perez (Red Bull) Ocon (Alpine) Hamilton (Mercedes) Alonso (Alpine) Russell (Mercedes) Ricciardo (McLaren) Tsunoda (AlphaTauri) Schumacher (Haas) Stroll (Aston Martin) Magnussen (Haas) Norris (McLaren) Bottas (Alfa Romeo) Latifi (Williams) Vettel (Aston Martin) Zhou (Alfa Romeo) Gasly (AlphaTauri)

OUT Sainz (Ferrari)

OUT Albon (Williams)

2/53: Neue Informationen: Es wird mindestens 20 Minuten dauern, bis es hier weitergeht.

2/53: Rote Flagge! Das Rennen wird unterbrochen.

2/53: Die TV-Bilder zeigen: Vettel ist beim Start mit Alonso kollidiert und abgeflogen, kann aber weiter fahren. Bei Sainz war es Aquaplaning. Die Fahrer haben mit der nassen Strecke ganz schön zu kämpfen. Bei Albon war es ein technisches Problem.

1/53: In der ersten Runde ist schon einiges los: Sainz ist abgeflogen. Albon steht ebenfalls am Rand und auch Gasly war involviert. Das Safety-Car ist draußen. Zeit sich zu sortieren.

Start: Leclerc erwischt den besseren Start, Verstappen verteidigt hart und kann die Führung behalten. Hinten hat es gekracht, Vettel war involviert.

07.00 Uhr: Die Heizdecken sind runter, alle Fahrer sind auf Intermediates unterwegs. Es geht in die Einführungsrunde.

06.30 Uhr: Pierre Gasly startet aus der Boxengasse. Die Hintergründe sind noch unklar. Er ist nicht rechtzeitig aus der Box gefahren.

06.05 Uhr: Werfen wir zunächst einen Blick in den Himmel: Vor wenigen Minuten hat es angefangen zu tröpfeln, die Regenwahrscheinlichkeit während des Rennens liegt bei 90 Prozent. Es droht also nach Singapur das nächste Regen-Chaos.

Sonntag, 6 Uhr: Guten Morgen an alle Frühaufsteher! In gut einer Stunde startet der Große Preis von Japan.

22.40 Uhr: Emotionale Szenen. Sebastian Vettel war den Tränen nahe (Hier mehr dazu).

11.09 Uhr: Inzwischen ist die Entscheidung gefallen. Die Rennleitung belässt es bei einer Verwarnung. Keine Startplatzstrafe für Max Verstappen!

09.36 Uhr: Lando Norris sieht das wie erwartet etwas anders. „Es ist ganz klar, dass er versucht hat, sich gegen mich zu verteidigen. Das zu tun, was er getan hat, ist etwas, was man nicht machen kann. Leute überholen immer in der letzten Kurve. Ich erwarte auf jeden Fall eine Strafe“, so der McLaren-Pilot.

09.25 Uhr: Verstappen ist sich keiner Schuld bewusst und rechnet nicht mit Konsequenzen: „Ich bin einfach ziemlich langsam gefahren. Ich wollte beschleunigen, aber meine Reifen waren ziemlich kalt.“ Deswegen sei das Auto etwas ausgebrochen. „Gleichzeitig wollte Lando mich überholen, also musste er etwas ausweichen. Aber zum Glück ist nichts passiert.“

09.11 Uhr: Schlechte Nachrichten für Verstappen! Eine heikle Szene aus dem Qualifying wird untersucht, er muss gleich zu den Stewards. Bei seiner Aufwärmrunde fuhr er Schlangenlinien, während Norris von hinten angeschossen kam und beinahe in ihn reincrashte. Das könnte eine Strafe nach sich ziehen.

Formel 1 in Japan: Holt Max Verstappen in Suzuka seinen zweiten Titel? Foto: IMAGO / Motorsport Images

09.07 Uhr: Pole für Max Verstappen! Der Niederländer liegt knapp vor Charles Lecerc und Carlos Sainz. Sebastian Vettel lieferte auf seiner Lieblingsstrecke eine bärenstarke Leistung ab und landete mit seinem Aston Martin auf Rang neun. Mick Schumacher schaffte es in Q2. Viel wichtiger aber noch: Er hat seinen Teamkollegen Magnussen erneut deutlich geschlagen.

07.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt das Qualifying zum Großen Preis von Japan.

07.06 Uhr: Wie Max Verstappen in Japan Weltmeister wird, kannst du hier nachlesen!

Samstag, 07.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Japan. An diesem Wochenende kann in der Formel 1 die Entscheidung im WM-Kampf fallen. Max Verstappen könnte sich zum zweifachen Weltmeister küren.