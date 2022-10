Formel 1 in Japan: Entscheidung steht bevor! So wird Max Verstappen Weltmeister

Bereits am vergangenen Rennwochenende hatte Max Verstappen die große Chance seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 einzufahren. Diese ließ er allerdings ungenutzt.

Wenn am kommenden Sonntag (09. Oktober) um 07:00 Uhr deutscher Zeit die Ampeln im japanischen Suzuka ausgehen, bietet sich dem Niederländer eine nächste Chance seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Dabei hat Verstappen mehrere Möglichkeiten, wie er sich bei der Formel 1 in Japan erneut zum Champion krönen kann.

Formel 1 in Japan: So wird Verstappen erneut Weltmeister

Rechnerisch bieten sich dem Niederländer eine Vielzahl von Chancen, wie er seinen zweiten WM-Triumph in Serie perfekt machen kann. Die Variante mit den wenigsten Rechenarbeit ist, wenn Verstappen als Erster die Ziellinie überquert und dabei die schnellste Rennrunde einheimst. Sollte dem 25-Jährigen das gelingen, würde Verfolger Charles Leclerc selbst ein zweiter Platz nicht reichen, um die WM-Entscheidung erneut zu verhindern.

Mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Wende bei Mick Schumacher! Worte klingen plötzlich deutlich anders

Entscheidung wohl gefallen! Fahrer kurz vor Unterschrift

Formel 1 in Japan: Mick Schumacher leistet sich bitteren Ausrutscher

Doch es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie Verstappen Formel-1-Weltmeister wird. Der 25-Jährige würde seinen Titel verteidigen, wenn er als Erster in Ziel kommt und nicht den Punkt für die schnellste Rennrunde einfährt, dafür aber Leclerc oder Perez maximal auf dem dritten Platz ins Ziel kommen.

Max Verstappen nach dem Gewinn der Formel 1 2021 Foto: IMAGO / eu-images

Jede weitere Konstellation, in der Verstappen acht Punkte mehr als Leclerc und sechs Punkte mehr als Perez holt, führen ebenfalls zu einem erneuten Titelgewinn des Niederländers.

Formel 1 in Japan: So sieht die Fahrerwertung aus

Nach 17 von 22 absolvierten Rennen führt Max Verstappen die Fahrerwertung mit insgesamt 341 Punkten an. Sein engster Verfolger, Charles Leclerc, liegt mit 237 Punkten hinter dem Niederländer auf Platz zwei. Das WM-Podium perfekt macht derzeit Sergio Perez, der mit 235 Punkten dicht hinter dem Monegassen auf dem dritten Platz liegt.

Mit dieser Punktzahl wurden die letzten Formel-1-Weltmeister zum Champion:

2021: Max Verstappen – 395,5 Punkte

2020: Lewis Hamilton – 347 Punkte

2019: Lewis Hamilton – 413 Punkte

Der Vorsprung des WM-Führenden auf Leclerc beträgt derzeit 104 Punkte. Sollte Verstappen nach dem Rennen in Japan mindestens 112 Zähler mehr haben, ist er erneut Formel-1-Weltmeister. Zwar sind in den verbleibenden Rennen noch 112 Punkte zu vergeben, allerdings würde der Niederländer auch bei einem Punktgleichstand am Saisonende als erneuter Weltmeister feststehen. Der Grund: Verstappens Vorsprung von elf eingefahrenen Siegen kann von keinem seiner Verfolger mehr eingeholt werden.