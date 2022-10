Formel 1: Fans in Aufregung – macht es Verstappen wie Sebastian Vettel?

Steht die Formel 1 vor einem historischen Wochenende? Max Verstappen kann beim Rennen im japanischen Suzuka alles klarmachen. Der Red-Bull-Pilot greift nach dem zweiten Titel in Folge.

Alles, was er dafür braucht, ist ein Sieg inklusive schnellster Rennrunde – dann können ihm die Platzierungen seiner Rivalen egal sein. Gelingt Verstappen das, würde er in der Formel 1 weiter auf den ruhmreichen Spuren von Sebastian Vettel wandeln.

Formel 1: Parallelen zwischen Vettel und Verstappen

Die Parallelen zwischen Max Verstappen und Sebastian Vettel liegen auf der Hand. Beide galten schon bei ihrem Eintritt in die Formel 1 als riesige Talente. Beide machten im Anschluss im Brause-Rennstall große Karriere.

Vettel dominierte von 2010 bis 2013 die gesamte Rennserie, holte vier Weltmeistertitel und stellte so manchen Rekord auf. Von vier Titeln ist Verstappen zwar noch entfernt, doch die Dominanz in dieser Saison lässt Fans bereits wittern, dass er auch in den kommenden Jahren ganz oben stehen könnte.

Formel 1: Verstappen im Gespräch mit Vettel. Foto: IMAGO / HochZwei

Ungeheure Ähnlichkeiten bei Titelgewinnen

Doch die Ähnlichkeiten gehen noch weiter. Besonders wenn man darauf blickt, wo und wie die Titel der beiden jeweils zustande kamen. Unvergessen ist Verstappens Triumph im vergangenen Jahr beim letzten Rennen in Abu Dhabi.

In der letzten Runde profitierte er von einer Entscheidung der Rennkommissare und schnappte Lewis Hamilton dessen Rekordtitel weg. Ähnlich dramatisch erging es Vettel 2010. Als Dritter der Gesamtwertung ging er ins letzte Rennen in Abu Dhabi. Als er die Ziellinie als Erster überquert hatte, musste er noch immer zittern. Erst als klar war, dass Fernando Alonso nur Siebter wurde, konnte er jubeln.

Formel 1: Zweiter Titel in Suzuka

Nun hat also Verstappen die Chance, in Japan seinen zweiten Titel zu holen. Und wo feierte Vettel einst seine zweite Weltmeisterschaft? Natürlich, ebenfalls in Suzuka. 2011 trat der Heppenheimer sehr viel dominanter auf, machte den Sack mit einem dritten Platz beim Japan-GP bereits vier Rennen vor Ende der Saison zu.

Platz drei würde Verstappen am Sonntag reichen, wenn Sergio Perez gleichzeitig maximal Sechster und Charles Leclerc maximal Siebter wird. Holt der Niederländer seinen zweiten Titel in der Formel 1 wie Vettel in Japan, dürfen sich die Fans schon mal auf den Brasilien-GP 2023 freuen. Dort holte der Deutsche dann seinen Titelhattrick.