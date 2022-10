Formel 1 in Japan: Lebensgefährliche Szene – sofort werden böse Erinnerungen wach

Beim Rennen der Formel 1 in Japan tobt Pierre Gasly plötzlich am Funk. Er kann nicht glauben, was auf der Strecke passiert.

Zunächst ist unklar, was den Franzosen beim Rennen der Formel 1 so aufregt. Doch dann wird klar: Auf der Strecke hat sich eine lebensgefährliche Szene abgespielt. Sofort werden böse Erinnerungen wach.

Formel 1 in Japan: Traktor zu früh auf der Strecke

Im Regen startete das Rennen von Suzuka, Sainz flog nach wenigen Kurven ab, Albon musste sein Auto mit technischen Problemen abstellen. Schon nach einer Runde musste das Safety Car raus, dann folgte die Rennunterbrechung.

Was dann geschah, ist kaum zu fassen. Gasly war noch auf der Strecke auf dem Weg in die Box, da tauchte plötzlich ein Bergungsfahrzeug auf der Strecke auf. Der AlphaTauri-Pilot tobte: „Was ist das? Traktor auf der Strecke? Das ist inakzeptabel.“

Bei den Fans wurden bei diesen Szenen sofort böse Erinnerungen wach. 2014 starb in Suzuka der französische Formel-1-Pilot Jules Bianchi nach dem er mit einem Bergungsfahrzeug kollidiert war.

„Ist das deren Ernst?“

Die Zuschauer sind fassungslos. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„What the hell einfach, also da kann ich jeden Ausraster von Pierre Gasly verstehen und es ist einfach nur lebensgefährlich! Hat man in Suzuka nichts gelernt?“

„Da fällt mir nichts mehr ein… ist ja nicht so, als könnten Bergungsfahrzeuge eine Gefahr werden. Unverantwortlich.“

„Das Bergungsfahrzeug ist bei schlechter Sicht und Regen auf der Strecke. Gasly fährt knapp vorbei.

Und das in Japan. Kein Wunder, dass er tobt.“

„Starkregen, Suzuka, und Gasly muss an einem Bergungsfahrzeug auf der Strecke vorbeifahren. Ist das deren Ernst?“

„Gasly hat vollkommen recht. Sowas darf nie passieren. Absolut amateurhaft von den Stewards.“

Wieso das Bergungsfahrzeug schon auf der Strecke war, ist noch unklar. Gasly stoppte nach der ersten Runde und war weit hinter dem Safety Car und dem Rest des Feldes auf der Strecke.