Formel 1: Bittere Gewissheit für Star-Pilot – „2023 nicht in der Startaufstellung“

Daniel Ricciardo wird 2023 nicht in der Formel 1 fahren. Das bestätigte der Australier jetzt am Rande des Japan-GP.

Der 33-Jährige wird bei McLaren durch Oscar Piastri ersetzt und konnte kein neues Cockpit finden. Der Formel 1 will er dennoch treu bleiben.

Formel 1: Ricciardo hakt Saison 2023 ab

„Ich denke, die Realität ist, dass ich 2023 nicht in der Startaufstellung sein werde“, erklärte Ricciardo in Suzuka. Seine letzte verbliebene ernsthafte Option zerschlug sich am Samstagmorgen mit der Verkündung von Alpine.

Der Rennstall, bei dem sich Ricciardo offenkundig noch Hoffnung auf einen Platz gemacht hatte, gab die Verpflichtung von Pierre Gasly bekannt.

Formel 1 – die Fahrer 2023

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

Alpine: Esteban Ocon, Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Lance Stroll, Fernando Alonso

Haas: Kevin Magnussen, offen

Alpha Tauri: Yuki Tsunoda, Nyck de Vries

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Williams: Alexander Albon, offen

„Ich wusste, dass sie schon eine Weile im Gespräch waren und dass sie sehr an Pierre interessiert waren. Sagen wir, ich war darauf vorbereitet, und es war keine Überraschung. Wir haben versucht, uns damit zu arrangieren und herauszufinden, wie es weitergeht“, so Ricciardo.

Formel 1: Ricciardo verkündet Aus für 2023. Foto: IMAGO / HochZwei

Einen Wechsel in eine andere Rennserie schließt der Australier aus. „Der Plan ist natürlich, weiterhin in der Formel 1 zu fahren. Ich würde sagen, dass meine Formel-1-Karriere jetzt erst einmal ein wenig pausieren muss, so wie ich es sehe“, stellte Ricciardo klar.

Ricciardo vor Wechsel zu Mercedes?

Zuletzt wurde der achtfache Rennsieger mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Dort könnte er Nyck de Vries als Ersatzfahrer ablösen. De Vries wird bei AlphaTauri der Nachfolger von Pierre Gasly.