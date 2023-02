Formel 1: Noch vor der Vorstellung des neuen Boliden! Ferrari verkündet jetzt DAS

Der diesjährige Valentinstag ist nicht nur der Tag, an dem die Menschen in Deutschland und überall auf der Welt die Liebe feiern, sondern auch der Tag, an dem Ferrari als achtes Team in der Formel 1 sein neues Auto für die kommende Rennsaison vorstellt.

Noch vor der offiziellen Vorstellung hat der beliebte Rennstall aus der Formel 1 nun den Namen des Boliden verkündet.

Formel 1: So heißt Ferraris neues Auto

Wie der italienische Rennstall offiziell bekannt gegeben hat, wird der neue Ferrari den Namen „SF-23“ tragen. Die Buchstaben SF stehen dabei für Scuderia Ferrari und die 23 für das Jahr 2023. Seit 2015, der ersten Saison von Sebastian Vettel im roten Auto, fingen die Namen aller Autos mit einer Ausnahme mit SF an.

2015 begann die „SF-Serie“ von Ferrari mit dem SF15-T, wobei das T für Turbolader stand. Ein Jahr später folgte der SF16-H, wobei das H für Hybridelektrokraftfahrzeug gestanden hat. 2017 folgte dann der SF70H sowie 2018 der SF71H. Die Zahlen 70 und 71 standen dabei für die jeweilige Dauer, wie lang das Unternehmen damals bestanden hat – nämlich 70. beziehungsweise 71- Jahre. Der nachfolgende SF90 kennzeichnete dann das 90-jährige Bestehen des Teams.

Ferrari-Vorstellung am „Tag der Liebe“

Nachdem das Auto des italienischen Rennstalls im letzten Jahr mit dem Namen „F1-75“ aufgrund des 75-jährigen Bestehens der Marke Ferrari sowie der Fabrik in Maranello von ihrer bisherigen Namensgebung abgewichen ist, kehren die Italiener nun zu einem Namen mit klassischer Jahreszahl zurück.

Am „Tag der Liebe“ wird Ferrari als achtes Team in diesem Jahr ihr Auto für die kommende Saison vorstellen. Damit sind sie das vor-vorletzte Team. Nur Mercedes einen und Alpine zwei Tage später präsentieren dann noch ihre Boliden der Öffentlichkeit.