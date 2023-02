Formel 1: Teamchef über Vettel-Rücktritt – „Hoffe, er bereut es“

Mit dem letzten Rennen der abgelaufenen Saison in der Formel 1 hat Sebastian Vettel seine Karriere als Pilot in der Königsklasse des Motorsports beendet. Die Entscheidung des mehrfachen Weltmeisters kam für nahezu alle Fans überraschend und bis zum Schluss wollten diese es auch nicht so wirklich wahrhaben.

Nun hat sich Formel-1-Teamchef Mike Krack zum Karriereende des deutschen Fahrerlieblings geäußert. Dabei wurde er mehr als deutlich.

Formel 1: Krack spricht über Vettel-Saison

In einem Interview mit „MotorsportMagazin.com“ hat sich Mike Krack, der Teamchef von Aston Martin, zum Karriereende von Sebastian Vettel geäußert. Dabei glaubt der Boss, dass Vettel am Ende der letzten Saison „Blut geleckt“ habe.

+++ Formel 1: Pilot spricht über Leidenszeit – Mick Schumacher hört ganz genau hin – DerWesten.de +++

Dann begründet er: „Als es in Singapur und Suzuka aufwärts gegangen ist, hat man ihm die Freude angemerkt. Wenn man ihn am Funk gehört hat, hat man sofort gemerkt, dass er da ist. Er war sharp, er war wirklich im Flow. Man hat es in den letzten Rennen gemerkt, dass ein Auto, das ihm mehr Rückmeldung, mehr Performance gibt, dass ihn das nochmal extra motiviert“.

Formel 1: Krack hofft, dass Vettel sein Karriereende bereut

Im Anschluss zollt Mike Krack Sebastian Vettel Respekt: „Ich muss sagen: Hut ab! Er hatte eine schwere Zeit, ist oft im Q1 ausgeschieden und er hat nie den Kopf hängen lassen, hat das Team und Lance immer weiter unterstützt. Das war schon sehr vorbildlich“.

Mehr News:

Anschließend machte Mike Krack deutlich, dass er hofft, dass der deutsche Fahrer seinen Fehler im zu frühen Rücktritt irgendwann einsieht. „Ich bin froh, dass er da ist, wo er ist – aber es ist schade, dass er sich entschieden hat, aufzuhören. Ich hoffe, er bereut es“, so der Teamchef von Aston Martin.