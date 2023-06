Formel 1: Mega-Lob für Mick! Hamilton adelt Schumacher – „Sehr guter Job“

Mick Schumacher ist weiterhin zum Zuschauen verdammt. Bisher bot sich die Chance, ein Formel-1-Rennen im Mercedes zu fahren, noch nicht. Er ist weiterhin als Test- und Ersatzfahrer im Team und schaut unter anderem Lewis Hamilton über die Schulter, um sich, auch abseits der Strecke, weiterzuentwickeln.

Diese Möglichkeit scheint Mick Schumacher voll auszunutzen. Der deutsche Formel-1-Pilot überzeugt als Team-Mitglied und Testfahrer. Für seine Arbeit bekommt er nun ein großes Lob von Lewis Hamilton. Für den Briten hat Schumacher einen Anteil am Erfolg der Silberpfeile.

Formel 1: Harte Arbeit für Erfolg des Teams

Auch wenn Mick Schumacher selbst keine Punkte einfahren und auf der Strecke überzeugen kann, leistet der 24-Jährige bei Mercedes gute Arbeit. Vor allem bei den Tests agiert er als fester und wichtiger Bestandteil des Rennstalls und sorgt immer wieder für wichtige Erkenntnisse. So auch vor dem Rennen in Barcelona.

Wie bei den Europa-Rennen üblich, saß er bis in den späten Freitagabend im Simulator in Brackley (England), wo das Team rund eine Stunde nördlich von London seinen Hauptsitz hat. Dort tüftelte Mick, bevor er noch in der Nacht nach Barcelona flog, gemeinsam mit den Ingenieuren an der Abstimmung des Autos, um dem Team in Spanien zu helfen.

Und diese Arbeit zahlte sich aus: Seine beiden Teamkollegen zeigten eine starke Performance. Hamilton sicherte sich Rang zwei, Russell fuhr auf Platz drei – Doppel-Podium für Mercedes. Das erste der Saison. Und beide wussten, bei wem sie sich nach dem Rennen unter anderem zu bedanken haben.

Hamilton mit Sonderlob für Mick

Hamilton und Russell wussten, dass Mick Schumacher einen gewissen Anteil an diesem tollen und wichtigen Erfolg hatte. „Er hat einen sehr guten Job im Simulator gemacht. Das hat einen Teil dazu beigetragen, dass wir heute so performen konnten“, erklärte der siebenmalige Weltmeister auf der Pressekonferenz nach dem Formel-1-Rennen in Barcelona. Worte, die Mick nach all den schwierigen Monaten zuletzt sehr gerne hören wird.

Es ist das erste Mal, dass einer der beiden Teamkollegen Mick öffentlich so herausstellt und lobt. Doch auch alle Verantwortlichen sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Deutschen. Dort überzeugt Mick mit seinem bekannten Arbeitseifer schon seit seinem Amtsantritt Anfang Januar. Der 24-Jährige ist äußerst glücklich bei Mercedes. An seinem Ziel, 2024 wieder als Stammfahrer arbeiten zu können, hat sich jedoch nichts geändert.