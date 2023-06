Formel 1: Nerven liegen blank! Ferrari vor der Explosion – dieser Spanien-Vorfall lässt tief blicken

Das Brodeln bei Ferrari wird immer heftiger. Immer mehr deutet darauf hin, dass es beim Traditions-Rennstall der Formel 1 bald einen heftigen Knall geben könnte. Auch in Spanien wurde es intern wieder unschön.

Das TV-Weltbild zeigte die Szene gar nicht, doch beim Spanien-GP der Formel 1 geriet Charles Leclerc mit seinem Renningenieur aneinander. Am Teamfunk wurde erst diskutiert – dann wurde es laut. Und schließlich wollte Leclerc gar nicht mehr mit seinem Ansprechpartner reden und ignorierte ihn knallhart.

Formel 1: Teamfunk-Zoff bei Ferrari

Ferrari ist zurück – dachten viele nach dem guten Start in die Saison 2022. Doch was seit einem Jahr bei der Scuderia passiert, spottet jeder Beschreibung. Der stolze Rennstall versinkt im Chaos. Die verkorkste letzte Saison, eine Panne nach der anderen, die Blitz-Trennung von Teamchef Mattia Binotto – und keine Besserung in Sicht unter Nachfolger Frederic Vasseur.

+++ Formel 1: Ex-Schumacher-Boss beteuert – „Ich wollte seine Karriere nicht zerstören“ +++

Noch immer schlittert Ferrari von einem Problem ins nächste. Dass die Nerven blank liegen, zeigte ein Vorfall beim jüngsten Rennen in Barcelona. Charles Leclerc erlebte beim Qualifying einen Alptraum, verpasste im Rennen die Punkte und hatte dabei auch noch einen heftigen Disput mit seinem Renningenieur.

Leclerc ignoriert Renningenieur komplett

Kurz vor seinem zweiten Boxenstopp war Leclerc angefunkt und um seine Meinung gefragt worden. Renningenieur Marcos Padros fragte den Piloten, ob er mit dem vom Team favorisierten Plan A (Soft-Reifen) einverstanden sei. Die Antwort: „Ja, Plan A ist gut. Niemals Plan B (harte Reifen, Anm. d. Red.)!“ Einige Minuten später folgte der Aufruf zum Stopp. „Komm diese Runde an die Box. Harte Reifen“, sagte Padros – ganz zum Entsetzen des Fahrers. Der war extra noch gefragt worden – damit sein Wunsch dann völlig ignoriert wurde. „Nein, nein! Lasst uns Softs nehmen, Männer!“

„Verstanden“, antwortete Padros, um ihn anschließend doch für eine Satz ungeliebte harte Reifen in die Box zu schicken. Für Charles Leclerc offenbar zu viel. Bis zur Zieldurchfahrt herrschte am Funk eisiges Schweigen. Der Monegasse ignorierte seinen Renningenieur komplett. Auch Fragen nach einem Phase-Update wurden nicht beantwortet.

Top-News:

Ein lautes Schweigen, das viel über die Stimmung beim Traditions-Rennstall der Formel 1 aussagt. Bei Ferrari wird es immer kritischer. Ein großer Knall scheint bei einer Fortsetzung der aktuellen Entwicklung nur noch eine Frage der Zeit.