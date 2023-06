Formel 1: Hamilton, Verstappen und Co. geschockt – über dieses Comeback freut sich niemand

In der Formel 1 gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Comebacks, die für großen Jubel sorgten. Da wäre im Jahr 2012 die Rückkehr von Kimi Räikkönen. Oder auch Fernando Alonsos Rückkehr ins Cockpit vor zwei Jahren. Doch nun gibt es ein Cockpit, auf das Fahrer und Zuschauer wohl gern verzichtet hätten.

Das Porpoising ist zurück in der Formel 1! In Spanien holt fast alle Teams die Hoppel-Problematik wieder ein, die ihnen letzte Saison alle Nerven geraubt hatte. Liegt das an der Strecke – oder geht das Desaster jetzt von vorne los?

Formel 1: Porpoising erlebt Rückkehr

Eigentlich war es ein ruhiger Freitag in Barcelona. Die ersten beiden Trainings-Einheiten gingen ohne große Vorfälle und Crashs über die Bühne. Doch ein Detail dürfte so manchen Fahrer die Laune verdorben haben. Ganz besonders Lewis Hamilton. Bei dem war durch die Performance-Wende in Monaco gerade erst wieder gute Laune eingekehrt. Doch die dürfte jetzt dahin sein.

Rückblick: Durch die große Regelreform mussten die Boliden in der Formel 1 von Grund auf neu konzeptioniert werden. Heraus kam bei fast allen das gleiche Problem: Bei hohen Geschwindigkeiten fingen die Autos an zu hoppeln. Dabei schlugen sie in irrem Takt mit dem Unterboden auf den Asphalt auf. Nicht nur für die Autos unschön – durch die knallharte Aufhängung auch schmerzhaft für die Fahrer.

Hamilton, Verstappen & Co. droht Ungemach

Das Problem prägte die gesamte erste Saisonhälfte, bis endlich Lösungen gefunden wurden, es einzudämmen. Zur neuen Saison war vom Porpoising nichts mehr zu sehen – bis jetzt. In Barcelona ist das Gehoppel plötzlich zurück. Selbst Max Verstappen, der 2022 noch am ehesten verschont blieb, ist betroffen. Besonders auffällig ist es auf der langen Start/Ziel-Geraden, die durch den Wegfall der letzten Schikane noch schneller geworden ist.

Nun dürften Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. bangen: Ist das Porpoising-Comeback eine Eigenheit des Catalyunia-Kurses oder muss man sich auf weiteren Strecken auf schmerzhafte Hüpfereien einstellen?

Formel 1 zu Gast in Barcelona

Am Sonntag (4. Juni) steigt das Rennen in Barcelona. Wer dort gewinnt, erfährst du hier in unserem Live-Ticker.