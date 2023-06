Formel 1: Mega-Deal bahnt sich an! Kommt es zu DIESEM Wechsel?

In der Formel 1 kommt es immer wieder zu spektakulären Deals. Vor allem im Bereich Sponsoring und Marketing gibt es immer Partnerschaften, die so nicht abzusehen waren. Ein solcher Deal bahnt sich nun zwischen zwei Formel-1-Teams an.

Ende 2023 endet das Sponsoring des Schweizer Sauber-Teams durch die italienische Automarke Alfa Romeo. Alfa Romeo möchte aber weiterhin als Sponsor in der Formel 1 engagiert bleiben. Und Medienberichten zufolge könnte es so zu einem Mega-Deal zwischen Alfa Romeo und dem amerikanischen Haas-Rennstall kommen.

Formel 1: Partnerschaft zwischen Alfa Romeo und Haas?

‚RacingNews365‘ hat am Monaco-Sonntag zuerst darüber berichtet, dass es zu einem Zweijahresvertrag für 2024 und 2025 kommen könnte, mit einem Volumen von angeblich 20 Millionen US-Dollar pro Saison. Alfa Romeo, das muss man dazu wissen, beliefert Sauber nicht mit Motoren oder sonstiger Technik, sondern zahlt lediglich dafür, die Marke promoten zu dürfen. Ein Deal mit dem Haas-Team, das die Powerunits und weitere Technik von Ferrari bezieht, wäre mutmaßlich genauso strukturiert.

Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigt jetzt, dass in Monaco ein Treffen stattgefunden hat: „Die schauen gerade, was sie in Zukunft machen sollen, und sind zu uns gekommen. Sie haben gefragt, wie es so läuft, aber es war nicht mehr als ein Kennenlernen, und sonst nichts“, relativiert er die Medienberichte. Ist Steiner sonst dafür bekannt, drauf zu hauen und Gerüchte zu befeuern, hält er sich nun zurück.

„Ich hatte den CEO davor noch nie getroffen. Wir wurden einander vorstellt. Ich glaube, es war am Sonntag in Monte Carlo. Es gibt da nichts zu verstecken. Er hat Hallo gesagt, das war alles. Ich weiß nicht, was sie in Zukunft vorhaben“, sagt Steiner. Ob aus dem ersten Kennenlernen eine ernsthafte Partnerschaft wird, werden die nächsten Wochen zeigen.

Macht ein Alfa-Dienstleister einen Strich durch die Haas-Rechnung?

Zur Schwierigkeit an einem solchen Deal könnte werden, dass Haas mit dem Finanzdienstleister MoneyGram bereits einen Titelsponsor hat. Die Zusammenarbeit, die 2023 begonnen hat, wurde „mehrjährig“ vereinbart. Theoretisch denkbar wäre allerdings, dass Haas den eigenen Teamnamen genauso opfert, wie das Sauber getan hat, und man ab 2024 offiziell als „MoneyGram Alfa Romeo F1 Team“ an den Start geht.

Falls dieser Deal zu Stande kommen sollte, wäre es ein echter Hammer. Vor allem während der Sommerpause könnte eine solche Thematik konkreter werden. Dann könnte aus einem ersten Kontakt eine mehrjährige Zusammenarbeit werden.