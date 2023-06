Formel 1: Pikanter Mercedes-Hammer enthüllt! Ist ein Cockpit schon langfristig vergeben?

Mercedes kommt langsam in Fahrt. Nach den Updates präsentiert sich das Auto deutlich besser und das Formel-1-Team überzeugt nach schwierigen letzten Wochen. Lewis Hamilton fuhr auf Platz zwei, George Russell auf Platz drei.

Nach dem guten Wochenende in Barcelona gibt es nun weiter gute Neuigkeiten für Mercedes. Demnach hat das Formel-1-Team George Russell bis 2025 an sich gebunden und eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Der Vertrag des Briten soll sich automatisch verlängert haben.

Formel 1: Russell bis 2025 bei Mercedes

Es ist eine Nachricht, die wohl viele Mercedes-Fans gerne hören werden. Wie die spanische Ausgabe von „Motorsport.com“ berichtet, haben Teamchef Toto Wolff und Co. bereits vor längerer Zeit eine Option zur Verlängerung des Vertrags von George Russell gezogen. Dies sei schon am Anfang des Jahres passiert.

Russell soll jetzt bis zum Ende der Saison 2025 an Mercedes gebunden sein. Damit hat nur der zweimalige Weltmeister Max Verstappen innerhalb des aktuellen Grid einen längeren Vertrag. Der Kontrakt des Niederländers bei Red Bull läuft bis 2028. Russell hat für die kommenden Jahre also schon Planungssicherheit und kann sich voll auf die anstehenden Aufgaben fokussieren.

Um Russells Vertragslaufzeit hatte es zuletzt immer wieder Spekulationen gegeben. Bei seiner Verpflichtung 2021 hatte Mercedes lediglich eine „langfristige“ Laufzeit des Vertrages bestätigt. Dieser soll bis zum Ende der aktuellen Saison gelaufen sein und die inzwischen wohl gezogene Verlängerungsoption beinhaltet haben. Weil es sich bei der Ausdehnung der Zusammenarbeit vor diesem Hintergrund nicht um eine Verlängerung im eigentlichen Sinne handelt, wurde diese von Mercedes nicht offiziell verkündet, heißt es.

Hamilton-Zukunft weiterhin offen

Während eine Personalie also geklärt scheint, stehen hinter der anderen weiter große Fragezeichen. Wie geht es mit Lewis Hamilton weiter? Fakt ist, dass der Vertrag des Briten am Ende der Saison ausläuft. Stand jetzt würden sich die Wege von Hamilton und Mercedes also nach zehn Jahren trennen. Doch während es am Ende des letzten Jahres und Anfang dieser Saison oft hieß, dass ein Karriereende derzeit wahrscheinlicher ist als eine Vertragsverlängerung, hat sich das Blatt nun etwas gewendet. Beide Parteien sollen bereit sein, weiterhin gemeinsam in der Formel 1 angreifen zu wollen.

So bleibt es bei Lewis Hamilton erstmal spannend. George Russell hingegen darf sich in jedem Fall über weitere Jahre bei den Silberpfeilen freuen. Mit dem jüngsten Leistungen passt das Gesamtbild bei Mercedes derzeit. Dennoch wird das Team um Toto Wolff spätestens in der nächsten Saison wieder ernsthaft um den WM-Titel mitfahren wollen.