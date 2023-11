Formel 1 – Brasilien GP im Live-Ticker: Pilot kracht vor Beginn in die Bande ++ Unfall bei Rennstart

So langsam neigt sich die Formel-1-Saison dem Ende entgegen! Drei Rennen stehen noch an. Den Auftakt des Schlussspurts macht der Große Preis von Brasilien (Sonntag, 5. November, 18 Uhr). In Sao Paulo erwartet die Fans ein großes Motorsport-Spektakel.

Doch schafft es einer der übrigen Formel-1-Piloten Weltmeister Max Verstappen zu schlagen? Im Qualifying holte der Niederländer schon die Pole-Position.

Formel 1 – Brasilien GP im Live-Ticker

Zuletzt kam Lewis Hamilton immer näher an Verstappen ran. Dazu beeindruckte Lando Norris mit einer überragenden Pace. Dem Briten gelang in Mexiko eine sensationelle Aufholjagd – von Platz 17 ging es auf Platz fünf. Schafft es einer von den Briten, Verstappen zu ärgern? Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Brasilien-GP der Formel 1 auf dem Laufenden!

Formel 1 – Brasilien-GP

Verstappen Norris Alonso Perez Stroll Sainz Hamilton Russell Gasly Tsunoda Sargeant Ocon Hülkenberg Ricciardo Piastri

Raus: Magnussen, Leclerc, Albon, Zhou, Bottas

49/71: Verstappen fährt weiter ungehindert an der Spitze. Norris hat sieben Sekunden Rückstand. Dahinter liefern sich Alonso und Perez auch ein spannendes Duell.

40/71: Nächstes Problem bei Alfa Romeo! Auch Bottas muss sein Auto abstellen.

34/71: Alle Fahrer haben mittlerweile neue Reifen geholt. Auch Verstappen und Norris. Hier beträgt der Vorsprung des Niederländers ganze sechs Sekunden.

24/71: Jetzt ist Perez wieder vorbei. Währenddessen muss Zhou sein Auto abstellen. Der mittlerweile vierte Fahrer, der das Rennen beenden muss.

23/71: Mittlerweile waren einige Piloten in der Box. Hamilton schaffte den Undercut und ist wieder vor Perez.

18/71: Jubel bei den mexikanischen Fans! Perez überholt Hamilton.

17/71: Perez hat mittlerweile Russell überholt und ist nun Fünfter. Vor ihm ist Hamilton, den er in der Gesamtwertung gerne weiter hinter sich halten würde. Der Mexikaner peilt nämlich die Vize-Weltmeisterschaft an.

11/71: Von wegen! Verstappen ist nun schon drei Sekunden weg. Norris hat keine Chance mehr an den Niederländer ranzukommen.

8/71: Norris ist jetzt dicht dran an Verstappen und könnte ihn schon bald überholen.

4/71: Verstappen wieder mit einem guten Start. Norris fährt hinter dem Weltmeister. Hamilton verliert eine Position an Alonso. Es bleibt Unfallfrei.

3/71: Es wird wieder eine Einführungsrunde geben, ehe der stehende Start anstehen wird.

3/71: Um 18.30 Uhr geht es weiter. Die Piloten sind schon wieder in ihren Autos.

3/71: Die Reihenfolge des Restarts ist bekannt gegeben worden. Es bleibt so, wie es aktuell ist.

3/71: Das wird wohl noch eine Weile dauern, bis das Rennen wieder fortgesetzt wird.

3/71: Rote Flagge! Das Rennen ist unterbrochen, weil die Bande total beschädigt ist. Die Autos sind in den Garagen.

1/71: Unfall beim Start! Verstappen kommt gut weg, behält die Führung. Norris fährt bis auf Platz zwei vor. Hinten gab es einen Crash zwischen Magnussen und Albon. Das Safety-Car ist draußen.

18.01 Uhr: Schock für Charles Leclerc, der in der Einführungsrunde in die Bande kracht! Der Ferrari-Pilot schafft es zwar wieder auf die Strecke, aber muss sein Auto abstellen. Ist das bittter!

17.58 Uhr: Gleich geht es in die Einführungsrunde. Danach beginnt der Brasilien-GP!

16.45 Uhr: Nur noch etwas mehr als eine Stunde, dann geht es los hier in Sao Paulo. Die Temperaturen an der Strecke betragen etwa 25 Grad. Von Regen ist bislang keine Spur.

14.10 Uhr: In den nächsten Rennen wird noch eine Entscheidung fallen: die Vize-Weltmeisterschaft. Sergio Perez hat 24 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Der Mexikaner muss aber richtig zittern, weil der Mercedes-Pilot immer näher kommt. Sollte er in den restlichen drei Grands Prix nicht überzeugen, droht sogar auch noch der Rausschmiss bei Red Bull. Obwohl er einen Vertrag für 2024 hat, könnte er Medienberichten zufolge seinen Platz im RB-Team verlieren.

Sonntag, 5. November, 11.49 Uhr: Race-Day in Brasilien. Heute steigt der drittletzte Grand Prix des Jahres. Die Frage, die sich alle stellen: Wer darf gemeinsam mit Max Verstappen aufs Podium?

ENDE: Verstappen gewinnt das sechste und letzte Sprintrennen der Saison 2023 in Brasilien. Norris wird Zweiter und Perez schafft auf Platz drei.

Ergebnis Sprint

Verstappen Norris Perez Russell Leclerc Hamilton Tsunoda Sainz Piastri Ricciardo Alonso Stroll Gasly Ocon Albon Magnussen Hülkenberg Bottas Zhou Sargeant

21/24: Hamilton ist mittlerweile auf Position sechs durchgereicht worden. Der Mercedes hat wohl Probleme mit dem Reifen. Verstappens Vorsprung beträgt übrigens fast drei Sekunden.

10/24: Einen tollen Schlagabtausch liefern sich Perez und Russell – mit dem besseren Ende für den Red-Bull-Piloten, der jetzt Dritter ist. Norris ist inzwischen wieder auf Platz zwei.

4/24: Mittlerweile hat sogar Russell Norris überholt und Perez hat sich Hamilton wieder geschnappt.

1/24: Schwacher Start von Norris, der die Führung an Verstappen verliert. Hamilton überholt Perez. Hinten hat sich auch viel getan. Hülkenberg ist auf Position 13.

Verstappen erwischt einen guten Start und geht in Kurve 1 an Norris vorbei. Dahinter reiht sich Russell vor Perez auf P3 ein, auch Hamilton kann in Kurve 4 den Mexikaner ausbremsen und übernimmt P4.

19.31 Uhr: Es geht erstmal in die Einführungsrunde.

19.25 Uhr: Das Wetter ist im Gegensatz zu gestern deutlich besser. Die Sonne scheint, es sind 28 Grad.

19 Uhr: In rund 30 Minuten geht es dann ab in Brasilien. Kann Norris seinen ersten Sieg in der Formel 1 einfahren oder wird Verstappen der Spielverderber sein?

SQ3: Norris holt sich die Pole! Der McLaren-Pilot schafft es vor Verstappen und Perez. Russel wird Vierter vor Hamilton.

SQ3: Jetzt wird es spannend. Wer holt sich die Pole-Position für den Sprint später?

SQ2 ist zu Ende: Für Hülkenberg reicht es nicht. Der Deutsche wird Zwölfter hinter seinem Kollegen. Gasly, Bottas und Alonso sind raus.

SQ2: Weiter geht’s. Ob Alonso an den Start gehen wird, ist derzeit unklar. Sieht aber nicht gut aus, da er heftige Schäden am Auto hat.

SQ2: Um 15.40 Uhr geht es weiter.

SQ2: Der Start für das nächste Qualifying-Segment wird aufgrund der Aufbauarbeiten an der Band vorerst verschoben. Es ist noch nicht klar, wann es weitergeht.

SQ1: Für fünf Piloten ist es auch schon wieder vorbei: Ocon, Stroll, Zhou, Albon und Sargeant.

SQ1: Die Session wird nicht mehr fortgesetzt. In den Wiederholungen ist zu sehen, dass Ocon mit Alonso zusammengekracht ist.

SQ1: Heftiger Einschlag von Ocon! Sofort gibt es Rote Flaggen!

SQ1: Und los geht’s. Wer schnappt sich die Pole-Position für den Sprint?

14.39 Uhr: In 20 Minuten steht mit dem Sprint-Shootout die zweite Zeitenjagd in Interlagos an. Triumphiert Max Verstappen dann erneut? Das Sprint-Rennen ist dann um 19.30 Uhr.

11.22 Uhr: Die Startaufstellung für den Brasilien-GP nach den drei Strafversetzungen:

Verstappen Leclerc Stroll Alonso Hamilton Norris Sainz Russell Perez Piastri Hülkenberg Magnussen Albon Ocon Gasly Tsunoda Ricciardo Bottas Sargeant Zhou

Samstag, 04. November, 11.20 Uhr: Guten Morgen am Sprinttag! Weit nach Ende des Qualifyings hagelte es erneut Strafen – gleich drei Fahrer müssen sich nun weiter hinten einordnen: George Russell, Pierre Gasly und Esteban Ocon. Alle drei hatten andere Piloten in der Boxengasse behindert und wurden letztlich strafversetzt.

20.30 Uhr: Mit diesem irren Ende verabschieden wir uns für heute. Morgen steht der Sprint-Tag an. Das Shootout beginnt um 15.00 Uhr, das Sprint-Rennen um 19.00 Uhr. Bis dahin!

20.20 Uhr: Die Startaufstellung für den Brasilien-GP im Überblick:

Verstappen Leclerc Stroll Alonso Hamilton Russell Norris Sainz Perez Piastri Hülkenberg Ocon Gasly Magnussen Albon Tsunoda Ricciardo Bottas Sargeant Zhou

20.15 Uhr: Somit endet das Qualifying vorzeitig. Für McLaren besonders bitter. Trotz guter Pace kommen Norris und Piastri nur auf P10 und P7. Neben Verstappen profitieren vor allem die Aston Martin – Stroll kommt sensationell auf P3, Alonso auf P4.

20.11 Uhr: Rote Flagge! Die Session wird beendet, Max Verstappen holt sich die Pole! Was ein Ende an diesem Freitag.

20.08 Uhr: Kurzer Schock für McLaren. Piastri dreht sich in Kurve elf, konnte allerdings selbst zurück auf die Strecke. Bitter für Piastri: Er war auf seiner schnellen Runde. Der Regen wird stärker, wie reagieren die Teams? Wars das mit Q3?

20.00 Uhr: Rein in Q3! Der Kampf um die Pole beginnt.

19.57 Uhr: Nach einer kurzen Pause beginnt dann gleich der Kampf um die Pole. Schafft Norris den Quali-Hattrick und damit P1 fix zu machen? In wenigen Minuten sind wir schlauer.

19.52 Uhr: Hülkenberg ist raus! Der Haas-Pilot schafft den Sprung ins Q3 nicht und kommt auf P11 ins Ziel. Auch Albon, Magnussen, Gasly und Ocon sind raus. Die schnellste Zeit hatte erneut Norris, gefolgt vom Weltmeister.

19.45 Uhr: Indessen fängt es langsam an zu regnen. Das könnte im weiteren Verlauf der Qualifikation interessant werden. Fünf Minuten vor Schluss führt Verstappen vor Russell und Norris das Tableau an.

19.41 Uhr: Aufgrund der Verzögerung vor Q1 geht es nun direkt weiter. Wer schafft den Sprung in Q3?

19.37 Uhr: Nico Hülkenberg hingegen schafft mit einer guten Zeit den Sprung in Q2 – in wenigen Minuten geht es weiter.

19.35 Uhr: Das Q1 endet mit einer großen Enttäuschung für Alpha Tauri! Sowohl Yuki Tsunoda als auch Daniel Ricciardo scheiden im ersten Teil der Quali aus. Auch beide Alfa Romeo-Piloten sind raus. Logan Sargeant hat es ebenfalls nicht geschafft.

19.20 Uhr: Die erste schnelle Zeit setzt McLaren-Pilot Lando Norris. Es scheint, als könne er die Pace aus Mexiko auch mit nach Brasilien nehmen. Das könnte im Laufe des Wochenendes interessant werden. Hamilton rangiert derzeit auf rang zwei. Noch sind zehn Minuten in Q1 zu fahren.

19.15 Uhr: Nach der Verzögerung geht es nun endlich los! Das Qualifying beginnt, die ersten Fahrer beginnen mit ihren ersten Runden. Die 20 Piloten kämpfen nun um die Teilnahme am Q2.

18.52 Uhr: Kurz vor Beginn der Qualifikation kommt die Nachricht, dass sich das Qualifying eine Viertelstunde verspäten wird. Der Grund: Dreck auf der Strecke, der zunächst beseitigt werden muss. Die neue Startzeit ist also 19.15 Uhr.

18.05 Uhr: Noch knapp eine Stunde bis die Motoren wieder heiß werden! Um 19 Uhr geht es mit Q1 los! Im letzten freien Training konnten beide Ferraris überzeugen. Carlos Sainz fuhr die schnellste Zeit – gefolgt von Charles Leclerc und George Russell.

17.49 Uhr: Bevor das Renn-Wochenende mit dem Qualifying so richtig los geht, hat die Formel 1 noch einen echten Hammer verkündet. Auch in den nächsten Jahren macht die Königsklasse des Motorsports in Brasilien halt. Der Vertrag wurde um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert!

17.15 Uhr: Bevor wir gleich auf die Qualifikation schauen, blicken wir noch einmal auf das vergangenen Rennen zurück. In Mexiko konnte Max Verstappen einmal mehr dominieren. Für seinen Teamkollegen Sergio Perez wurde das Heimrennen allerdings zur Katastrophe. In Brasilien möchte der Mexikaner nun alles besser machen.

Freitag, 03. November, 17.00 Uhr: Einen wunderschönen Freitagabend! Das nächste Rennwochenende steht vor der Tür, Max Verstappen und Co. sind in Südamerika zu Gast. In knapp zwei Stunden steht das Qualifying zum großen Preis von Brasilien an. Wir halten dich über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.