Formel 1: Zoff spitzt sich zu! Star-Pilot ätzt gegen Ex-Team und Kollegen

Ungarn 2021: Wie üblich gastierte die Formel 1 kurz vor der Sommerpause am Hungaroring. In einer Saison in der Max Verstappen und Lewis Hamilton bist zur letzten Sekunde um den Titel kämpften, setzte Esteban Ocon in Ungarn ein Ausrufezeichen.

Nach Regenchaos gewann er seinen ersten und bisher einzigen Grand Prix in der Formel 1 – besonders dank seines damaligen Kollegen Fernando Alonso, der Hamilton rundenlang aufgehalten hatte. Damals war die Stimmung prächtig, beide gute Freunde. Doch heute ist davon nichts mehr übrig.

Formel 1: Unfall sorgt für Frust

Denn über seinen Ex-Teamkollegen und vor allem über sein ehemaliges Team Alpine hat Alonso keine positiven Worte mehr übrig. Seid er den Rennstall in einer Nacht- und Nebel-Aktion in Richtung Aston Martin verließ, ist das Tischtuch zerschnitten.

Und so krachte es in diesem Jahr beim Brasilien-GP gewaltig zwischen Alonso und Ocon. Im der Sprintqualifikation waren beide in einen Unfall verwickelt. Während Ocon in der Barriere landete, wurde Alonsos Wagen derart in Mitleidenschaft gezogen, dass er in der Session keine Runde mehr absolvieren konnte.

Alonso schwer genervt

Nach der Sprint-Qualifikation ging der Streit in der Formel 1 erst richtig los. Ocon wütete, dass Alonso Schuld am Crash war. Anders sah das natürlich der zweifache Weltmeister, der sich den Franzosen anschließend vorknöpfte.

„Ich habe gehört, was er erzählt hat“, erklärte Alonso bei „Soymotor.com“. „Er ist immer noch unreif“, rüffelte der Spanier seinen Ex-Kollegen. Dann nahm er sich auch noch den ganzen Alpine-Rennstall zur Brust.

Formel 1: Zoff mit Alpine

Denn Alonso kritisierte gleich das ganze Team, stempelte es als Sicherheitsrisiko ab. „Wann immer eine Alpine auf der Strecke ist, muss man besonders vorsichtig sein“, sagte Alonso.

„Wir haben uns in Kurve 6 berührt… sie glauben wohl, dass unser Auto schmaler ist, als es tatsächlich ist, und ich landete wieder im Gras“, beschrieb er seine Sicht der Dinge. Man darf davon ausgehen, dass es in der Formel 1 jede Menge Zoff-Potenzial gibt, sollten sich beide auf der Strecke wieder begegnen.